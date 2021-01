BETRUGSVERDACHT Zuger Anlegerplattform gerät ins Visier deutscher Strafverfolger Ein internationaler Betrügerring soll mit falschen Geldanlagen Dutzende Sparer um ihr Geld gebracht haben. Der Schaden beträgt mehrere Millionen. Welche Rolle hat ein Zuger Geschäftsmann gespielt? Kilian Küttel 20.01.2021, 11.30 Uhr

Mit falschen Anlegerportalen sollen an die 100 Personen um ihre Ersparnisse gebracht worden sein. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Es war zu schön, um wahr zu sein: Das Portal www.sparpiloten.ch warb mit horrenden Renditen für Festgeldeinlagen bei europäischen Banken. Im Internet kursierten Werte bis zu 6,9 Prozent, die eine zweijährige Anlage hätte bringen sollen. Ein gutes Geschäft, wo doch zum Beispiel die Zuger Kantonalbank derzeit nur 0,05 Prozent Zins für ein «Sparkonto plus» gewährt.

Ein zu gutes? Mitte letzten Jahres häuften sich Meldungen in Medien und auf Verbraucherschutzportalen, das Angebot könnte unseriös sein. Vergebens versuchten Anleger die Sparpiloten zu erreichen, doch niemand reagierte. Die Verantwortlichen? Abgetaucht. Das Portal? Mittlerweile abgeschaltet.

Die Spuren führen ins Ausland – auch nach Zug

Jetzt zeigt sich: Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen Betrugsverdacht gegen die Betreiber mehrerer zusammengehöriger Anlegerportale – nebst Sparpiloten heissen die Angebote «Zins 24», «SG Sichere Geldanlagen» oder «WI Group 24». Die deutschen Strafverfolger gehen von gut 100 Geschädigten aus, der Schaden beträgt rund 6 Millionen Euro – bis jetzt.

Indizien deuten darauf hin, dass die Fäden bei international agierenden Verbrecherbanden zusammenlaufen. Dazu sagt der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt:

«In diesem Verfahren bestehen zahlreiche Auslandsbezüge, weshalb es sich um sehr komplexe Ermittlungen handelt, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.»

Die Spuren führen die deutschen Ermittler auch in die Stadt Zug. Laut Angaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) haben die Sparpiloten von einem Bürogebäude an der Dammstrasse aus agiert, in dem derzeit 221 Firmen domiziliert sind und das dem Immobiliengiganten Swiss Prime Site gehört.

Es ist nicht die einzige Verbindung nach Zug: Hinter der Plattform Sparpiloten soll eine Firma namens Elektronik Service AG mit Sitz in St.Gallen gestanden haben. Mittlerweile ist die Gesellschaft in Liquidation. Zuletzt, von November 2019 bis April 2020, bestand der Verwaltungsrat nur noch aus einer Person: einem 48-jährigen Unternehmer, der in einer Zuger Berggemeinde wohnt. Seine Zeit im Unternehmen deckt sich in etwa mit den Aktivitäten der Sparpiloten, die seit kurzem gelöschte Domain zum Beispiel wurde am 9. Januar 2020 registriert.

Zuger will weiterhin nichts mit Plattform zu tun haben

Als unsere Zeitung im September 2020 das erste Mal über die Sparpiloten berichtete, zeigte sich der Zuger empört und sagte, sein Name sei gegen seinen Willen verwendet worden. In einer Stellungnahme schrieb er: «Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung zwischen der Internetseite www.sparpiloten.ch und der Firma Elektronik Service AG sowie zu mir als Person.» Und:

«Ich bin entsetzt darüber, dass gewisse Kreise auf so dreiste Art und Weise Namen, Daten und seriöse Personen missbrauchen, um auf illegale Weise Profit zu erzielen.»

An dieser Einstellung hat sich seither nichts geändert, wie eine aktuelle Anfrage bei ihm zeigt: «Ich kann es nur nochmals unterstreichen: Ich hatte und habe mit dieser Plattform nichts zu tun.»

Anders sieht das Peter Mattil. Der Anwalt aus München und Experte für Kapitalmarktrecht vertritt einen Grossteil der Geschädigten. Er vermutet, dass der Zuger ein Strohmann gewesen ist, den die Hintermänner eingesetzt haben, um in der Schweiz eine Firma gründen zu können. Auch wenn der Schweizer dem Anwalt zufolge keine treibende Kraft war, wird er gegen ihn rechtlich vorgehen. Denn:

«Täglich melden sich Personen, die Geld an die Sparpiloten verloren haben, teilweise ihre ganzen Ersparnisse. Der Fall hat eine enorme Dimension.»

Dabei gingen die Personen hinter Sparpiloten so simpel wie dreist vor: Den ahnungslosen Kunden versprachen sie, bei den angepriesenen Banken zu den vereinbarten Konditionen ein Konto zu eröffnen – und zwar auf den Namen der Anleger. Tatsächlich wurde auch ein Konto erstellt, nur lief das nie auf die Inhaber. Stattdessen machten sich die Sparpiloten mit dem einbezahlten Geld wohl auf und davon. Es war, als helfe man einem als Zügelmann verkleideten Einbrecher, den eigenen Fernseher aus der Wohnung zu tragen.

Deutsche ermitteln auch gegen Schwyzer Firma

Auch wenn die Sparpiloten ihre Operationsbasis in Zug hatten, ist die hiesige Justiz nicht in die Untersuchung involviert, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage schreibt. Dafür hat der 48-jährige Zuger nach Bekanntwerden des Falls selber eine Anzeige eingereicht: wegen Betrugs, gegen Unbekannt, weil er sich – wie oben beschrieben – selbst als Opfer von Kriminellen sieht. Dieses Verfahren ist hängig, schreiben die Zuger Behörden.

Offen bleibt, ob die Staatsanwaltschaft Dresden gegen den Zuger ermittelt. Auf eine konkrete Nachfrage gibt Oberstaatsanwalt Schmidt wegen der laufenden Untersuchung keine weitere Auskunft.

Übrigens: Sparpiloten ist nicht die einzige Zentralschweizer Plattform im Fokus der deutschen Strafverfolger. Hinter den Portalen «Sichere Geldanlagen» und «Zins 24» stand eine Firma aus dem schwyzerischen Altendorf.