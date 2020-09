Betrunkene Frau schläft am Steuer ein und verunfallt auf Autobahn

Eine betrunkene Frau ist in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn A4 bei der Verzweigung Rütihof am Steuer ihres Autos eingenickt und von der Fahrbahn abgekommen. Am Auto entstand Totalschaden.