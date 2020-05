Betrunkener fährt in Zug in eine Ampel und zieht sich erhebliche Verletzungen zu Ein betrunkener Mann hat in der Montagnacht auf der Höhe der Ahornstrasse die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Lichtsignalanlage geprallt. Raphael Biermayr 12.05.2020, 10.16 Uhr

Das Auto überschlug sich mehrfach. Bild: Zuger Polizei/PD

(bier) Der Unfall ereignete sich am 11. Mai, kurz nach 23.45 Uhr, auf der Baarerstrasse in Zug: Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in Richtung Zug. Auf Höhe der Ahornstrasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit der dortigen Lichtsignalanlage, teilt die Zuger Polizei mit.