Betrunkener schlägt in Cham auf fahrende Autos ein Eine alkoholisierte Person hat an der Sinserstrasse auf vorbeifahrende Fahrzeuge eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. 02.12.2019, 09.51 Uhr

(ls) In der Nacht auf Samstag, 30. November, kurz nach 3.15 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass eine Person auf vorbeifahrende Fahrzeuge einschlage. Vor Ort konnte auf der Sinserstrasse in Cham ein 31-jähriger, alkoholisierter Mann angehalten werden. Um den genauen Sachverhalt zu klären, sucht die Zuger Polizei Zeugen, wie es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden heisst.