Bezirk Muri: Wer tritt in Milly Stöcklis Fussstapfen? Nach fast 20 Jahren im Grossen Rat verzichtet die SVP-Frau aus Muri – drei junge Männer stehen als mögliche Nachfolger bereit. Marc Ribolla 03.08.2020, 16.01 Uhr

Für SVP-Grossrätin Milly Stöckli wird eine Nachfolge gesucht. Bild: Eddy Schambron

Im Bezirk Muri tritt nur eine von den sieben amtierenden Grossrätinnen und Grossräten nicht mehr an. Mit dem Abgang von Milly Stöckli (SVP) verliert das Oberfreiamt ein wichtiges Stück Erfahrung im Kantonsparlament. Die 58-jährige Murianerin vertrat den Bezirk seit Mai 2001 in Aarau, also noch vor dem historisch einschneidenden 11. September. Keiner ihrer aktuellen Kollegen im Bezirk kommt auf eine annähernd ähnliche Amtsdauer. Stöckli hat in ihrer Grossratsarbeit viel erlebt.