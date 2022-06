Zug 21,4 Prozent tote Bienenvölker: Das schlechte Honigjahr 2021 ist der Hauptgrund dafür Gesamtschweizerisch ist das der höchste Verlust seit zehn Jahren. Das schlechte Wetter ist wesentlich dafür verantwortlich. Auch die Zuger Bienenzüchter sind davon betroffen. Der Präsident des Zuger Kantonalen Imkervereins, Cyrill Arnet, gibt Auskunft. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 07.06.2022, 11.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cyrill Arnet, Präsident des Zuger Kantonalen Imkerverbands, beobachtet eine Wabe. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Juli 2021)

Für das Massensterben der Bienen seien das miserable Honigjahr 2021 sowie der nicht mehr stark vorhandene Abwehrmechanismus der Bienen verantwortlich, erzählt Cyrill Arnet. Er ist der Präsident des Zuger Kantonalen Imkervereins. Der Hauptgrund für das wenig ergiebige Honigjahr war das schlechte Wetter im Frühling und Sommer 2021.

«Wenn es im Sommer ständig regnet, dann wird der Honigtau immer wieder abgewaschen», erklärt der Experte. Unter Honigtau versteht man eine zuckerhaltige Flüssigkeit, die von Läusen ausgeschieden wird. Die Bienen sammeln diesen Honigtau ein und verarbeiten ihn zu Honig.

Wie Bienen überwintern

Ab Ende Juli eignen sich die langlebigen und gesunden Winterbienen den Fettvorrat an. Diese Bienen brauchen nicht nur Zuckerwasser, sondern sind auch abhängig von Pollen und Nektar. Wenn sie aber nur einen geringen Vorrat zu sich nehmen können, ist auch die Überlebenschance des Bienenvolks im Winter klein. Honigbienen überwintern als ganzes Volk. Im Winter ziehen sie sich zurück und geben sich gegenseitig warm. Während zweier Monate sind sie gänzlich inaktiv.

Gemäss der aktuellen Medienmitteilung des Dachverbands der Schweizerischen Bienenzüchtervereine apisuisse haben sich im Winter 2021/2022 vor dem Einwintern und nach dem Auswintern grosse Verluste abgezeichnet. Wie ist es möglich, sie bestmöglich ein- und auszuwintern? «Indem man sie richtig behandelt und genug füttert», erzählt Arnet. Sonst gebe es grundsätzlich keine Probleme, wenn das Volk gesund sei.

Verluste ausmerzen mit Jungvölkern

Neben der Bedrohung durch Futtermangel ist die grösste Gefahr für die Bienenvölker die Varroamilbe. Aufgrund dieser Milbe ist die Haltung der Bienen heikler geworden. Mit Ameisensäure und Oxalsäure kann man die Varroamilben eindämmen. Ganzjährig werden Jungvölker gezüchtet. «Ein guter Imker hat immer Jungvölker zur Seite, um mögliche Verluste auszumerzen», ergänzt der Experte.

Was wären aber mögliche Folgen, wenn es kaum oder keine Bienen mehr gibt? Cyrill Arnet schildert:

«Ein Drittel aller Nahrungsmittel sind auf die Bienen zurückzuführen. Und wie Albert Einstein schon sagte: ‹Ohne Bienen kein Leben.›»

Blühendes Rapsfeld in der Zentralschweiz im Frühling 2022. Archivbild: Sandra Waldispühl (Neuenkirch, 10. Mai 2022)

Ein super Frühling

Der Imkerboom hält nach wie vor an. Dank des grossen Interesses gab es in Zug einen zusätzlichen Grundkurs mit 30 neuen Teilnehmenden. Zudem sei der Frühling super verlaufen, erzählt Cyrill Arnet. Vom Wetter her sei es zwar eigentlich nicht optimal gewesen mit der Bise. «Womöglich liegt es an der Konstellation von der Feuchtigkeit und dem warmen Wetter.» Weiter ergänzt er, dass heuer vor allem die blühenden Rapsfelder eine ausgezeichnete Nahrungsquelle für die Bienen waren.

Weitere Infos über den Zuger Kantonalen Imkerverein finden Sie unter www.zugerimker.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen