2021: Kein gutes Jahr für Zuger Imker

Bienen 2021 ist eines der ertragärmsten Jahre für die Zuger Imkerei Ein warmer Frühling kam den Imkerinnen und Imkern zwar entgegen, doch der regenreiche Sommer machte das alles wieder zunichte. Vanessa Varisco 24.10.2021, 12.30 Uhr

Für die Zuger Imker war es eine schwere Saison, erklärt der Präsident des Zuger Imkervereins Cyrill Arnet. Archivbild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Juli 2021)

Nachdem letztes Jahr ein ausserordentlich gutes Jahr für die Zuger Imker war, fällt die Bilanz dieses Jahr ausserordentlich schlecht aus. «Die diesjährige Imkersaison war aus reiner Ertragssicht eine der schlechtesten der vergangenen Jahrzehnte», erklärt Cyrill Arnet, Präsident des Zuger Imkervereins. Um das in Zahlen zu veranschaulichen: In einem durchschnittlichen Jahr produziert ein Volk 15 bis 20 Kilo Honig. Dieses Jahr waren es null bis fünf Kilo, wie der Experte ausführt. Es sei diesbezüglich ein Jahr «zum Vergessen», bedauert Arnet. Vor allem in den Berggemeinden gebe es Imker, die das ganze Jahr keinen Honig geerntet haben. Er schildert:

«Wir mussten zum Teil sogar die Völker während der Saison füttern, ansonsten wären sie verhungert.»



Hauptgrund für den Ertragseinbruch war das schlechte Wetter. Man erinnere sich: Mehrere heftige Gewitter und Hagelstürme zogen dieses Jahr über den Kanton, was auch für das Honiggewerbe kein Zuckerschlecken war. «Wenn es im Sommer ständig regnet, dann wird der Honigtau immer wieder abgewaschen», führt der Experte aus. Unter Honigtau versteht man eine zuckerhaltige Flüssigkeit, die von Insekten ausgeschieden wird. Jene haftet danach an Pflanzen. Die Bienen sammeln diesen Honigtau ein und verarbeiten ihn zu Honig.



Nach starken Niederschlägen dauere es in der Regel wieder ein paar Tage, bis es schön «honigt». Mit verheerenden Folgen für die Imkerei, wie Arnet ausführt:

«Wenn wir jeden zweiten Tag Regen haben inklusive der starken Gewitter, dann kann es gar nicht richtig honigen.»

Die Parasiten hat man im Griff

Was braucht es für eine gute Ernte? Das weiss Cyrill Arnet genau. Wichtig sind gesunde und starke Völker. Wie auf der Website des Vereins nachzulesen ist, gibt es verschiedene Krankheiten und Parasiten, denen die Hautflügler zum Opfer fallen können. Der häufigste Parasit der Honigbiene ist die Milbe Varroa destructor. Die Spinnentiere schwächen die Biene sowohl direkt, indem sie Hämolymphe saugen – so nennt man das «Insektenblut», welches in einem offenen Kreislauf durch den Körper zirkuliert –, als auch durch die Übertragung von Bakterien und Viren. Bezüglich Parasiten, nicht nur der Varroa destructor, gibt es allerdings gute Neuigkeiten, denn gemäss dem Vereinspräsidenten hat man die «Situation grossmehrheitlich gut im Griff».

Wichtig sind gesunde Völker. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Juli 2020)

Sind die Bienen gesund, so ist eine gute Ernte von verschiedenen Umwelteinflüssen abhängig. Ein milder Frühling wie jener 2020 sei vorteilhaft, erläutert Arnet. Im besten Fall bleiben starke Winde und vor allem die Bise aus. «Es gab eine Veränderung der Winde, wir haben viel mehr Bise als früher. Dieser Wind trocknet alles aus und ist zudem noch ein kalter Wind, welcher den Bienen zu schaffen macht», betont der Experte. Feuchtigkeit ist ebenfalls ein wichtiger Faktor: So soll es immer etwas feucht sein, aber nicht zu feucht und Dauerregen ist ebenfalls nicht vorteilhaft.

Auch im Sommer sind keine Wetterextrema gewünscht: Vorzugsweise 25 bis 30 Grad sollen herrschen. «Kein Hitzesommer wie 2018», betont Arnet. Ab und zu ein schwacher Regen sei ideal, aber eben keine Gewitter wie dieses Jahr, da dies Bäume und die Läuse auf den Tannenbäumen, welche den Honigtau produzieren, zerstöre.

Der Imkereiboom hält an

Trotz des schlechten und schwierigen Jahrs für die Imker gibt es auch Erfreuliches zu berichten. «Der Imkerboom hält an», freut sich Cyrill Arnet. In diesem Jahr werde wieder ein Grundkurs mit über 20 Teilnehmenden abgeschlossen.