Leserbrief Bilaterale Verträge sind nicht gefährdet Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September, Begrenzungsinitiative 24.09.2020, 15.41 Uhr

Landauf, landab predigt die Economiesuisse als Vertreterin der Grosskonzerne das Märchen der Wichtigkeit der bilateralen Verträge. Dies ist aus drei Gründen falsch: Erstens will die Begrenzungsinitiative das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der EU neu verhandeln. Die 450 Millionen EU-Bürger sollen keinen Rechtsanspruch mehr haben, in die Schweiz einzuwandern. Zweitens ist das Abkommen über die Personenfreizügigkeit Teil des Pakets der Bilateralen I. Das sind nur gerade sieben von über 120 Verträgen zwischen der Schweiz und der EU. Nur gerade diese sieben sind miteinander über das unwürdige Wort «Guillotine» verbunden worden. Drittens, der Name sagt es, handelt es sich um bilaterale (gleich zweiseitige) Verträge: Die EU profitiert von den sechs anderen Abkommen – technische Handelshemmnisse, öffentliches Beschaffungswesen, Landwirtschaft, Land- und Luftverkehr und Forschung – mindestens so viel wie die Schweiz. Darum hat die EU die Verträge damals abgeschlossen und bis heute daran festgehalten.