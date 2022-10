Digitaler Kochlehrgang aus Zug

Bildung Digitale Kochlehrgänge aus Zug sollen dem Fachkräftemangel in Schweizer Restaurantküchen abhelfen Das Zuger Unternehmen Global Swiss Learning AG aus Zug entwickelt gemeinsam mit Fachpartnern interaktive, digitale Lehrgänge, welche Gastromitarbeitende berufsbegleitend sowie weitgehend zeit- und ortsunabhängig ausbilden. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 12.10.2022, 11.30 Uhr

Die beiden Experten Marco Mehr (links) und Patrick Diethelm bei einer Kurseinführung. Bild: PD

Ein sympathischer Avatar mit dem Gesicht des Chefkochs Marco Mehr erscheint auf dem Bildschirm und begrüsst in exzellentem Englisch seine Kursteilnehmenden. Er startet mit dem aktuellen Thema: «Heute geht es um Kartoffeln, um Einkauf, Lagerung, Schneide- und Kochtechniken», verkündet er. In Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf Video werden Rezepte erklärt und angereichert mit den Tipps und Tricks aus der Praxis des Chefkochs. Rückfragen stellen sicher, dass der Lernende die Abläufe begriffen hat. Die eigene Reflexion sowie ein Beurteilungsbogen nach Abschluss der Arbeit decken Fehler auf, für die entsprechende Lösungen parat stehen.

Chefkoch Marco Mehr stellt den interaktiven, digitalen Kochlehrgang vor. Film: Global Swiss Learning AG, Zug

Die Kartoffel-Lektion ist Teil eines zweistufigen, interaktiven, digitalen Kochlehrgangs à rund 700 Ausbildungsstunden, den die Global Swiss Learning AG aus Zug in den zwei Jahren seit ihrer Gründung 2020 entwickelt hat.

«Die Grundabsicht war es, das ausgezeichnete schweizerische System der Berufslehren auch ausländischen Lernenden zugänglich zu machen»,

erklärt Samuel Notz, CEO des jungen Unternehmens. «Wir selbst sind lediglich die Zulieferer der digitalen Komponente.» Die fachlichen Kursinhalte steuern Fachleute aus Berufsverbänden, Lehrmittelverlagen und Fachbetrieben bei, mit denen die Zuger Firma Partnerschaften pflegt.

Samuel Notz, CEO der Global Swiss Learning AG in Zug. Bild: PD

Dieselben Inhalte wie bei einer EFZ-Lehre

«Nun, da die Schweizer Gastrobranche pandemiebedingt unter massivem Fachkräftemangel leidet, bieten wir die Kurse auch im Inland an.» Der renommierte Gastronom Michel Péclard ist nun erster Kunde des Unternehmens. Er will die beiden Lehrgänge ab sofort an seiner neu gegründeten Akademie in Zürich anbieten. Mit weiteren Kunden ist Samuel Notz im Gespräch, Lehrgänge in anderen Branchen sind am Entstehen.

«Ziel der Kurse ist es, ungelernte Mitarbeitende von Gastronomiebetrieben zeit- und ortsunabhängig sowie berufsbegleitend mit dem nötigen Grundwissen vertraut und damit fit zu machen für die Arbeit in der Küche», betont der CEO. Die Inhalte der Kurse seien genau dieselben wie jene der regulären EFZ-Lehre.

«Der Vorteil ist aber, dass man sich dafür so viel Zeit lassen kann, wie man braucht.»

Grundsätzlich geht er von einem Jahr pro Kurs aus: «Man kann die Lehrgänge aber auch in der Hälfte der Zeit schaffen.» Ausserdem könne man sie von jedem Ort aus über Handy, Tablet oder Computer absolvieren und die Reihenfolge der Module selbst bestimmen.

Er verleiht dem Kursavatar sein Gesicht: der Chefkoch Marco Mehr. Bild: PD

Lehrgänge werden in vielen Sprachen angeboten

Dies solle keine Konkurrenz zur regulären Lehre darstellen, sondern ein zusätzliches Angebot für all jene, die aus welchen Gründen auch immer keine dreijährige Lehre absolvieren könnten.

Zahlreiche Geflüchtete und Asylsuchende seien sehr bemüht um eine Stelle im Gastrobereich, wo sie auch händeringend gesucht würden. «Für sie ist das eine ideale Möglichkeit, einzusteigen. Besonders, da die Lehrgänge bereits in sehr vielen verschiedenen Sprachen angeboten werden.»

Abschluss mit einer eigenen Zertifizierung

Angestrebt wird kein EFZ-Abschluss, sondern eine eigene Industriezertifizierung des Schweizer Kochverbands.

«Am Ende eines Lehrgangs wiederholen die Lernenden im Frontalunterricht während eines Monats sämtliche Inhalte und schliessen ihre Ausbildung dann mit der Zertifizierung ab.»

Natürlich sei diese freiwillig, aber als Leistungsausweis für die Lernenden wichtig, sobald sie eine neue Stelle antreten würden.

Die Entwicklung solcher Blended-Learning-Lehrgänge, eine Kombination von elektronischem Lernen und Präsenzunterricht, sei sehr kostspielig, stellt Notz fest. «Allein für ein kleines Land wie die Schweiz rechnet sich das eigentlich nicht.» Deshalb habe sich sein Unternehmen in erster Linie auf den weltweiten Markt fokussiert.

«Das kommt uns nun in dieser Krisensituation entgegen. Wir finanzieren das Programm über den ausländischen Markt quer und bieten es auch in der Schweiz an. Selbst den Absolvierenden der regulären Schweizer Kochlehre steht es zur Verfügung.» Mit 1500 Franken Kosten pro Kurs sei das Programm deutlich günstiger als jeder andere private Lehrgang. Samuel Notz fasst zusammen:

«Für die Betriebe ist dies Chance und Herausforderung zugleich. Je besser und intensiver sie die Lernenden begleiten, desto mehr profitieren beide Seiten davon.»

