Kanton Zug will Übertrittsprüfung für Kantonsschule einführen

Bildung Gymnasialquote im Höhenflug: Jetzt will die Zuger Regierung die Bremse ziehen und eine Übertrittsprüfung einführen Weil immer mehr Schülerinnen und Schüler an das Langzeitgymnasium gehen, will der Kanton wieder stärker eingreifen und die Quote senken. Keine Sparübung, sondern ein Bekenntnis zur Bildungsvielfalt, erklärt der Bildungsdirektor. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Die Kantonsschule Zug beschult seit Jahren immer mehr Kinder. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. März 2022)

Immer mehr Zuger Schülerinnen und Schüler kommen ans Gymnasium. Während die Quote 2017 noch rund 19 Prozent betrug, ist sie ab 2022 auf 25,5 Prozent gestiegen. Zieht man die Schülerinnen und Schüler der Privatschulen ab – ein vor dem Hintergrund des unterschiedlichen Bildungswegs berechtigter Schritt – klettert die Quote Langzeitgymnasium auf 28,4 Prozent, schreibt der Zuger Regierungsrat in einem Bericht auf die Motion von Kurt Balmer (Mitte/Risch) und Roger Wiederkehr (Mitte/Risch).

Sie forderten mit 13 Mitunterzeichnenden Massnahmen gegen diesen Anstieg: Eine Höchstquote soll ihrer Meinung nach eingeführt werden. Auch der Regierungsrat räumt ein, dass die Zahl hoch ist: «Bei allem Stolz auf das Zuger Schulwesen entgeht dem nüchternen Blick nicht, dass es schlicht nicht möglich ist, dass innert so kurzer Zeit so viele Schülerinnen und Schüler neu zur Gruppe der überdurchschnittlich leistungsstarken Schülerinnen und Schüler zählen».

Den Übertritt vermehrt zu lenken, ist nötig, wie der Bericht durchblicken lässt. Aber in welcher Form?

Übertrittsprüfung wird als Option bevorzugt

Grundsätzlich gibt es laut Bericht mehrere Massnahmen, die ergriffen werden können für eine Reduktion der Gymnasialquote:

Massnahmen beim Übertrittsverfahren : Aktuell ist der Übertritt an ein Langzeitgymnasium frei, wenn der Schüler oder die Schülerin im Durchschnitt eine 5,2 aufweist und entsprechende Lern- und Sozialkompetenzen von der Lehrperson festgestellt wird. Eine Möglichkeit wäre, eine Übertrittsprüfung einzuführen.

: Aktuell ist der Übertritt an ein Langzeitgymnasium frei, wenn der Schüler oder die Schülerin im Durchschnitt eine 5,2 aufweist und entsprechende Lern- und Sozialkompetenzen von der Lehrperson festgestellt wird. Eine Möglichkeit wäre, eine Übertrittsprüfung einzuführen. Massnahmen am Langzeitgymnasium : Denkbar wäre grundsätzlich, dass eine Probezeit eingeführt würde und eine Selektionshürde. Unter Letzterem versteht man im Kanton Zug die Möglichkeit, eine Klasse zu wiederholen. Aktuell geht das in Zug erst ab dem 3. Semester. Die Zuger Schulkommission hat sich dafür ausgesprochen, dass das künftig nicht mehr möglich sein soll. Eine andere Möglichkeit wäre eine Probezeit von einem Semester mit anschliessender Selektionshürde. Das lehnt die Schulkommission allerdings ab.

: Denkbar wäre grundsätzlich, dass eine Probezeit eingeführt würde und eine Selektionshürde. Unter Letzterem versteht man im Kanton Zug die Möglichkeit, eine Klasse zu wiederholen. Aktuell geht das in Zug erst ab dem 3. Semester. Die Zuger Schulkommission hat sich dafür ausgesprochen, dass das künftig nicht mehr möglich sein soll. Eine andere Möglichkeit wäre eine Probezeit von einem Semester mit anschliessender Selektionshürde. Das lehnt die Schulkommission allerdings ab. Massnahmen zur Stärkung des dualen Bildungswegs: Die Berufsbildung soll aktiv gefördert und gestärkt werden. Dazu hat die Regierung in der Vergangenheit bereits verschiedene Massnahmen wie Marketing und Verbindung von Firmen und Lernenden ergriffen.

Für eine stärkere Steuerung hält der Regierungsrat die Übertrittsprüfung für eine sinnvolle Massnahme, sie soll einzig beim Eintritt ins Langzeitgymnasium zum Zug kommen. Eine Probezeit würde man unter anderem aus folgenden Gründen ablehnen, wie Bildungsdirektor Stephan Schleiss auf Anfrage erklärt:

«Zum einen ist es besser beim Übertritt zu steuern, als nach dem Übertritt die Bedingungen zu verschärfen und die Kinder zurückzuschicken. Zum anderen bedeutet die Probezeit einen sehr grossen Druck und gibt den Kindern keine Zeit, um in der Schule anzukommen.»

Bildungsvielfalt fördern

Bildungsdirektor Stephan Schleiss betont, dass es dem Regierungsrat «nicht um das Gymnasium als Ganzes» in erster Linie geht, sondern um die Bildungsvielfalt. Die Entwicklung von immer mehr Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschülern sei schlecht für die Bildungsvielfalt, weil sich der Bildungsfächer zu früh schliesst. Schleiss:

«Darunter leidet nicht nur die Berufsbildung, sondern alle Bildungswege, die an die Sek anschliessen. Also auch das Kurzzeitgymnasium oder die Fachmittelschule.»

Es leide aber auch die Sekundarschule selbst, weil ihr die besten Schülerinnen und Schüler fehlen. «Dieser Entwicklung will der Regierungsrat nicht tatenlos zusehen. Weil er überzeugt ist, dass Bildungsvielfalt Chancen schafft», erklärt der Bildungsdirektor.

Ein Sparprogramm verfolgt man nicht, betont Schleiss. Eine 20er-Klasse an einer Kantonsschule kostet den Kanton rund 400’000 Franken an Löhnen für die Lehrpersonen. Wenn die 20 Schülerinnen und Schüler stattdessen in der gemeindlichen Sekundarstufe zur Schule gehen, beteiligt sich der Kanton mit rund 200’000 Franken.

Druck auf Lehrpersonen

Laut des Bildungsberichts, welcher in jenem des Regierungsrats zitiert wird, ist einer der Gründe für die steigende Quote, dass Eltern ihre Kinder vermehrt in der Kantonsschule sehen wollen. In einem Befragungsexperiment der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zeigte sich laut Stephan Schleiss, dass drei von fünf Eltern ihre Kinder ans Gymnasium schicken würden, unbesehen ihrer tatsächlichen schulischen Leistungsfähigkeit zu diesem Zeitpunkt.

Stephan Schleiss. Bild: PD

«Man weiss, dass nicht wenige Eltern mit einem akademischen Abschluss jeden Bildungsweg ausserhalb des Gymnasiums als Abstieg empfinden. In unserem heutigen Übertrittsverfahren können die Eltern sehr viel Druck auf die Lehrperson ausüben», so Schleiss.

Könnten strenger regulierte Übertritte nicht noch zu mehr Beschwerden seitens der Eltern führen? Die Eltern haben schon heute die Möglichkeit, eine nicht erfolgte Zuweisung (Sek statt Kanti, oder Real statt Sek) bei der kantonalen Übertrittskommission anzufechten, erklärt der Bildungsdirektor. Es handelt sich dabei um eine sogenannte «fehlende Einigung».

Die Zahl der fehlenden Einigungen schwankt, im Schnitt sind es zwei bis drei Prozent pro Jahr. Wenn die Übertrittskommission entschieden hat, bestünde noch die Möglichkeit zur Beschwerde an den Regierungsrat. Das kommt aber so gut wie nie vor.

Keine Zürcher Verhältnisse

Stephan Schleiss betont, dass die Quote nicht bis zum Maximum herunterreguliert werden soll: Im Kanton Zug gehe es nicht um «Zürcher Verhältnisse», wie vielleicht teilweise befürchtet werde. «Dort sind die Voraussetzungen sehr streng. In Zürich schaffen es nur 14 bis 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler ans Langzeitgymnasium.»

Im Kanton Zug geht es vor allem darum, den Trend zu immer höheren Eintrittszahlen ans Langzeitgymnasium zu brechen. Dazu orientieren wir uns nicht an Quoten, sondern an Bestehensbedingungen und an einer Übertrittsprüfung als zusätzliches Instrument für die Zuweisung.

