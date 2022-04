Bildung Iria Gut wird neue Schulleiterin der Heilpädagogischen Schule Zug Brigitte Portmann, bisherige Schulleiterin der Heilpädagogischen Schule Zug (HPS), gibt die Schulleitung per 31. Juli 2022 ab. Ihre Nachfolgerin Iria Gut-Rickenmann tritt diese Funktion auf den 1. August 2022 an. 06.04.2022, 15.00 Uhr

Iria Gut-Rickenmann entschied sich laut Medienmitteilung der Stadt Zug nach Abschluss der Matura an der Universität Fribourg das Diplomstudium der klinischen Heilpädagogik aufzunehmen. Das Lizenziat erwarb sie im Jahr 1996.

Iria Gut-Rickenmann. Bild: PD

Während des Studiums nahm sie diverse Stellvertretungen an verschiedenen Heilpädagogischen Schulen wahr, bevor sie den ersten Lehrauftrag an der Heilpädagogischen Schule in Emmen annahm, wo sie bis 1999 blieb. Im Anschluss war sie während fünf Jahren als Lehrperson an der Heilpädagogischen Schule in Stans tätig.

Im Jahr 2004 entschied sie sich für eine Stelle als Heilpädagogin an der spitalinternen Schule des Rehabilitationszentrums des Kinderspitals Zürich. Im 2010 folgte die erste Anstellung als Rektorin an der Heilpädagogischen Schule Sursee.

Iria Gut-Rickenmann bildete sich währenddessen stetig weiter und schloss im 2013 das MAS in Schulmanagement an der PH Zentralschweiz ab. Im Jahr 2015 übernahm sie als Rektorin die Heilpädagogische Schule Luzern. Seit 2020 ist sie als Geschäftsleiterin der Stiftung Rütimattli in Sachseln tätig. Nun wird sie ihren beruflichen Weg bei den Stadtschulen Zug als Schulleiterin der HPS fortführen.