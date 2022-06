Eine Lehre als Lebensmittelpraktiker ist sehr vielseitig.

Bildung Lehre als Lebensmittelpraktiker: Eine vielseitige Tätigkeit mit Entwicklungspotenzial Das Bildungsnetz Zug bietet neu die zweijährige Attestausbildung zum Lebensmittelpraktiker an. Lehrbetrieb ist die J.C. Fridlin AG in Hünenberg, welche 900 verschiedene Gewürzprodukte herstellt. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 22.06.2022, 12.08 Uhr

Man braucht kein GPS-Gerät, um die bald 250-jährige J.C. Fridlin AG im Hünenberger Bösch zu finden. Die Nase in die Luft zu recken und dem verführerisch würzigen Duft zu folgen, reicht vollkommen. Betritt man die Räume des Unternehmens, sind die angenehmen, exotischen Düfte omnipräsent. Eine wunderbare Atmosphäre für einen Arbeits- und Lehrplatz.

Der Leiter der Abfüllerei Joris Schneiter (links) und der Produktionsleiter Benno Wyss der J.C. Fridlin AG freuen sich, die neue Lehrstelle als Lebensmittelpraktiker/in zu vergeben. Bild: Jan Pegoraro (Hünenberg, 14. Juni 2022)

Die J.C. Fridlin AG beliefert die nationale und internationale Lebensmittelbranche mit rund 900 verschiedenen Gewürzen, Gewürzmischungen und Kräutern, die sie im eigenen Betriebt mahlt, siebt, mischt und abfüllt. Im kommenden Herbst will der laut eigenen Angaben grösste Schweizer Gewürzhersteller neu die zweijährige Attestlehre der Lebensmittelpraktikerin oder des Lebensmittelpraktikers in Zusammenarbeit mit dem Bildungsnetz Zug anbieten.

Eine Lehre mit Perspektive

«Das Aufgabengebiet umfasst die Qualitätskontrolle, Verpackung, Hygiene, aber auch die Mitarbeit bei Optimierungsprozessen», zählt Joris Schneiter, Leiter der Abfüllerei, auf. «Es gibt manuelle Arbeiten wie das Befüllen und Etikettieren sowie die Reinigung der Anlagen.» Im Lebensmittelbereich sei vor allem letzteres von essenzieller Bedeutung und für alle Mitarbeitenden Teil des Jobs.

«Eine Lebensmittelpraktikerin überwacht aber auch die Automationsprozesse, Anlageneinstellungen und Kameras, welche die Lebensmittelsicherheit garantieren, und dokumentiert die einzelnen Arbeitsschritte.»

Besondere Talente oder lupenreines Deutsch seien nicht erforderlich. «Unser Team ist multikulturell. Viele der Mitarbeitenden verfügen über keine oder eine berufsfremde Ausbildung», betont Produktionsleiter Benno Wyss. Trotzdem funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut.

«Wichtig sind Motivation, eine gewisse Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. Damit kann man als Lebensmittelpraktiker in unserem Betrieb viel erreichen.»

Beispielsweise könne man eine Gruppenleitung mit zusätzlicher Verantwortung übernehmen. «Es ist auch möglich, nach der Attestausbildung ein weiteres Jahr anzuhängen und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis zu erwerben», erläutert der Produktionsleiter. Danach könne man ein Studium an der höheren Fachschule aufnehmen.

Krisenresistente Branche

Anders als bei anderen Berufsausbildungen besuche eine angehende Lebensmittelpraktikerin die Berufsschule im aargauischen Wädenswil nicht einmal wöchentlich, sondern in zehn Wochenblöcken jährlich. «Das hat den Vorteil, dass die jungen Leute von Zeit zu Zeit weg von zu Hause unter Ihresgleichen sein können», so Wyss. Im Allgemeinen werde das geschätzt.

«Das Ausbildungszentrum Strickhof ist auf die Lebensmittelbranche spezialisiert.» Dort würden neben Allgemeinbildung und Sport die Berufsfächer Maschinenkunde, industrielle Lebensmittelverarbeitung sowie Arbeits- und Lebensmittelsicherheit gelehrt. «Als Wahlfach kann man sich zusätzlich in Gewürzkunde weiterbilden.»

Ausgebildetes Personal sei in der Schweiz sehr gesucht, weiss der Fachmann.

«Essen müssen die Leute immer. Die Lebensmittelbranche ist also krisenresistent.»

Das sei für die J.C. Fridlin AG mitentscheidend gewesen, die Lehre als Lebensmittelpraktiker anzubieten. «Wir brauchen immer gute Berufsleute.»

Exotische Düfte

Die Lebensmittelbranche sei an sich sehr interessant, ist Wyss überzeugt, was sich bei einer Führung durch den Traditionsbetrieb, der brisanterweise anno 1775 mit der Erzeugung von Schnupftabak begann, bestätigt. Über mehrere Stockwerke und Flügel hinweg greifen Lager, Müllerei, Sieberei und Abfüllerei in einem gut geölten, durchdachten Produktionsprozess nahtlos ineinander über und ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf.

Die herrlich duftenden, rund 200 Gewürzsorten, aus denen schliesslich die genussfertigen Produkte in verschiedenen Mahlgraden und Mischungen entstehen, stammen meist aus Kooperativen in Tropenländern wie Indonesien, Madagaskar oder Indien. «Einige wenige Sorten kommen auch aus Europa, wie beispielsweise der Kreuzkümmel, den wir aus Norwegen beziehen, Oregano aus der Türkei oder Koriander aus Bulgarien», erklärt Wyss.

Insgesamt beschäftigt die J.C. Fridlin AG 60 Angestellte, 40 davon in der Produktion. Ein weiterer Ausbildungsplatz besteht im Bereich Logistik.

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen können sich noch für den Lehrbeginn im August 2022 unter www.bildungsnetzzug.ch bewerben. Die J.C. Fridlin AG bietet Interessierten Schnupperlehren an. Infos unter www.fridlin.ch.

