Bildung Neue Prorektorin an der Fachmittelschule Zug Da Prorektor Martin Bucher sich ab dem kommenden Schuljahr wieder ganz auf das Unterrichten konzentrieren möchte, wird die Schulleitung der Fachmittelschule Zug per Beginn des Schuljahres 2022/23 durch Muriel Schers ergänzt. 02.02.2022, 14.15 Uhr

Nuriel Schers. Bild: PD

Muriel Schers ist 36 Jahre alt, hat an der Universität Zürich Erziehungswissenschaft und Gymnasialpädagogik studiert und für das Fach Pädagogik/Psychologie das Lehrdiplom für Maturitätsschulen erworben. Aktuell ist Muriel Schers gemäss Medienmitteilung der Zuger Bildungsdirektion Schulleiterin der Maturitätsschule an den Juventus Schulen in Zürich. Gleichzeitig unterrichtet sie Pädagogik/Psychologie als Schwerpunktfach im Teilpensum am Gymnasium der Swiss International School in Wallisellen, wo sie zwischen 2018 und 2021 auch stellvertretende Schulleiterin und Leiterin des Colleges war.

Während ihres Studiums assistierte Muriel Schers an verschiedenen Lehrstühlen (Sozialpädagogik, Historische Bildungsforschung) und hat anschliessend am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich gearbeitet. Daneben war sie u.a. Dozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Lehrgang für angehende Primarlehrpersonen. (haz)