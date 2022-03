Autor fordert eine verbesserte Grundbildung

Bildung «Weiterbildung ersetzt eine bessere Grundbildung nicht»: Zuger Kantonsschullehrer Andreas Pfister fordert eine Bildungsreform Die Digitalisierung verändert das Arbeitsumfeld. Der Kantonsschullehrer und freie Journalist sagt im Interview, weshalb man Schülerinnen und Schüler besser darauf vorbereiten muss und weshalb das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Vanessa Varisco 23.03.2022, 05.00 Uhr

Andreas Pfister investierte vier Jahre Arbeit und Recherche in sein neues Buch. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. März 2022)

Er hat noch mehr zu sagen. Und zu präzisieren. Deshalb schreibt und recherchiert Andreas Pfister nach dem Buch «Matura für alle» vier Jahre lang für sein Folgewerk: «Neue Schweizer Bildung – Upskilling für die Moderne 4.0». In seinem ersten Werk vertritt er die These, dass der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die eine der drei Maturatypen – die gymnasiale, die Berufs- oder Fachmatura – absolvieren, zunehmen soll.