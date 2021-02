Bildung Zwei neue Schulleitungen an den Stadtschulen Zug Aufgrund von Pensionierungen hat der Stadtrat zwei neue Schulleitungen gewählt: die neue Schulleiterin der Tagesschule Zug wird Barbara Engweiler und in der Schuleinheit Guthirt wird Daniel Schwarzentruber der neue Schulleiter. Beide treten ihre Funktion ab dem 1. August 2021 an. 04.02.2021, 16.16 Uhr

Barbara Engweiler

Bild: pd

(cro) Marianne Moser, Schulleiterin der Tagesschule Zug, gibt die Schulleitung laut einer Medienmitteilung per 31. Juli 2021 ab und geht in Pension. Barbara Engweiler wurde vom Stadtrat als neue Schulleiterin der Tagesschule gewählt. Sie ist Primarlehrerin mit Diplomerweiterung Englisch. Nebst diversen Fortbildungen bildete sie sich im Bereich Projektmanagement weiter und arbeitete an einem individuellen Entwicklungsprojekt für Schulleitungen.

Während zehn Jahren war sie Primarlehrerin in den Kantonen Thurgau und Appenzell Ausserrhoden, danach 16 Jahre Klassen- und Fachlehrperson in der Gemeinde Oberägeri. Seit 2004 ist sie dort als Schulleiterin auf der Grund- und Primarstufe und seit 2016 als Stellvertretende Rektorin tätig.

Daniel Schwarzentruber Bild: pd

Nach langjährigem Engagement für die Stadtschulen Zug geht der heutige Schulleiter der Schuleinheit Guthirt, Kurt Weiss, ebenfalls per 31. Juli 2021 in Pension. Sein Nachfolger, Daniel Schwarzentruber, wurde vom Stadtrat als neuer Schulleiter für die Schule Guthirt gewählt.

Daniel Schwarzentruber, ausgebildeter Primarlehrer sowie Kleinklassen- und Sonderschullehrer (SHP), arbeitete von 1986 bis 1995 als Kleinklassenlehrer an der Volksschule Emmen. 1995 entschloss er sich, den Bildungsbereich zu verlassen, um in den folgenden Jahren diverse Erfahrungen als IT-Verantwortlicher in der Privatwirtschaft zu sammeln. 2014 kehrte er als Schulleiter und Schulischer Heilpädagoge an die Gemeindeschulen Silenen in den Schulbereich zurück. Per August 2017 wechselte er als Schulleiter zu den Gemeindeschulen Udligenswil.