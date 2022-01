Billettkontrolle Werden Ticketautomaten der ZVB in einigen Jahren nur noch eine Erinnerung an die Vergangenheit sein? Die ZVB, die SBB und die Branchenorganisation Alliance SwissPass führten zusammen ein rund zweimonatiges Pilotprojekt durch. Dabei wurde der Kundschaft, die ihr Billett beim Fahrpersonal kauft, das Ticket direkt und papierlos auf ihren persönlichen SwissPass geladen. Tijana Nikolic 04.01.2022, 05.00 Uhr

In Zukunft sollen auch Einzelbillette, die im Bus gelöst werden, nur noch papierlos auf dem SwissPass erhältlich sein. Bild: (Gaetan Bally / Keystone 3. Oktober 2015)

Von Anfang Oktober bis 10. Dezember 2021 konnten in einem Pilotprojekt Kundinnen und Kunden der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), die ihr Billett beim Fahrpersonal in einem ZVB-Bus kaufen, dieses direkt durch das Fahrpersonal der ZVB auf ihren persönlichen SwissPass laden lassen. Den Pilotversuch hat die ZVB zusammen mit der Schweizerischen Bundesbahnen AG (SBB) und der Branchenorganisation Alliance SwissPass durchgeführt. Wie verlief das Projekt und was wird sich basierend darauf in Zukunft verändern? Werden nun die Automaten abgeschafft oder entsprechend umgerüstet?

«Während der zwei Monate haben knapp 800 Personen ihr Einzelbillett via Chauffeur-Verkaufsgerät auf den SwissPass geladen», sagt Thomas Ammann, Kommunikationsleiter der Alliance SwissPass. In der durchgeführten Kundenumfrage erachteten es drei Viertel der Befragten als sehr nützlich, das Einzelbillett auf den SwissPass laden zu können. «Drei Viertel der Befragten würden ihre Einzelbillette auch in Zukunft auf dem SwissPass laden», so Ammann weiter.

Die Digitalisierung schreitet überall voran

Das Alter der Nutzerinnen und Nutzer wurde dabei nicht erhoben. Die Nutzung war altersunabhängig, zudem bestand in den Bussen der ZVB keine Wahlmöglichkeit. «Wer keinen SwissPass besass, bekam eine alternative Karte ausgehändigt», erklärt Ammann. Am Ablauf des Ticketverkaufs ändere sich prinzipiell wenig. Der Druck eines Papiertickets entfällt, dafür müsse der SwissPass an einen Leser gehalten und das Ticket darauf geladen werden. Was während der Pilotphase speziell war: «Es wurde trotzdem noch ein Papierbeleg als Absicherung abgegeben. Entsprechend entstand in dieser Testphase kein zeitlicher Vorteil», führt Ammann weiter aus.

Die Digitalisierung schreitet auch im öffentlichen Verkehr voran. Über 60 Prozent aller ÖV-Tickets werden bereits online über Webshops oder Apps gekauft, wobei kein Papierticket mehr gedruckt wird. «Mit dem Bezug von Einzelbilletten auf dem SwissPass entsprechen wir also einem Kundenbedürfnis und bieten weitere Vorteile wie einen einfacheren Kundenservice, eine Übersicht aller gekauften Billette oder einer schnelleren, sicheren Kontrolle im Fahrzeug an», ist sich Ammann sicher.

Die Technik hat funktioniert

Ammann fährt fort: «Die ÖV-Branche konnte wichtige Erkenntnisse im laufenden Betrieb sammeln. Insbesondere bei der technischen Umsetzung, der Akzeptanz bei den Fahrgästen, dem Verkaufs- und Bezugsvorgang sowie der Kontrolle.»

Die ZVB war beim Pilotprojekt für die technische Umsetzung zuständig. «Das heisst, unsere Kassensysteme in den Bussen wurden mit einer entsprechenden Software ergänzt und das Fahrpersonal geschult. Unsere Aufgabe war es dann, den Verkauf über das angepasste Kassensystem durchzuführen sowie die Kontrolle der Tickets aus technischer Sicht durch die Kundenberaterinnen und Kundenberater zu prüfen», erläutert Karin Fröhlich, Mediensprecherin der Zugerland Verkehrsbetriebe AG. Sie fügt an: «Die technischen Aspekte haben grundsätzlich funktioniert.»

Die weiteren Arbeiten innerhalb der Gremien der Alliance SwissPass können nun faktenbasiert weitergeführt werden.

ZVB-Einzelbillette auf dem SwissPass sollen zur Normalität werden

«Ob künftig die Ticketautomaten abgeschafft oder lediglich umgerüstet werden, obliegt den jeweiligen Transportunternehmen», sagt Ammann. Die Alliance SwissPass hat allerdings das Ziel, den Bezug von Einzelbilletten auf dem SwissPass mittelfristig schweizweit anzubieten und für alle Billette im nationalen Direktverkehr einzuführen. «Eine Abschaffung oder Umrüstung der Automaten ist aktuell bei uns kein Thema. Sollte mittelfristig schweizweit eine Änderung stattfinden, so werden wir dies anschauen», kommentiert Fröhlich abschliessend.