Leserbrief Blasphemie oder Verblödung? Zu einem religiösen Beitrag, der zur Fasnachtszeit erschienen ist. 06.03.2022, 12.52 Uhr

Ein Freund, ehemaliger reformierter Pfarrer, schickt mir ein fasnächtlich verhunztes Vaterunser eines Redaktors von kath.luzern und fragt nach meiner Meinung. Den Text dieser Vaterunser-Verhunzung erspare ich dem Leser und beschränke mich hier auf meine Antwort.

Für mich ist solches Verhalten von Ordinierten eine weitere Illustration, wie gerade der symbolverwöhnte Katholik seine Protestantisierung im Grunde gar nicht verträgt und jetzt den Ausweg ins Folkloristische, gar Dümmliche sucht. Katholische Gottesdienste sind vielerorts zum Heidenspass verkommen, meist vor leeren Bänken – dies als kleiner Trost in diesem Ungemach. Rom macht Umfragen, was man sonst noch gerne hätte im Zuge der Modernisierung. In unserem Bistum nehmen ungefähr drei Prozent der «Gläubigen» daran teil, davon vermutlich die Hälfte auf der Lohnliste der Kirchen, wie hier beim Autor des neugestalteten Herren­gebets, oder dann sonst in einer Spendenabhängigkeit von Kirchensteuergeldern. Was kann da Gutes werden?

Das Grundübel, wie mit dieser Blasphemie illustriert: Mangelnder Respekt, Ehrfurcht dem Transzendenten gegenüber, gesellt sich zur allumfassenden Undifferenziertheit, Gleichgültigkeit in Religiösem. Etwas Folklore und Sozialistisches im Rhythmus des Kirchenjahres, finanziert mit Steuergeldern, von mehrheitlich juristischen Personen, reicht als Restwert vollauf.

Das ist eine politische Frage, die endlich angegangen werden müsste, dies auch im Interesse der katholischen Kirche.

Hans Arnold-Bürgi, Rotkreuz