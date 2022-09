Leserbriefe Bleibt die Andreasklinik tatsächlich ein Spital mit Zukunft? Lesermeinungen zur Spitallistenrevision des Kantons Zug 18.09.2022, 14.00 Uhr

Viele von uns im Ennetsee verbinden mit unserem Spital eine persönliche Geschichte. So erstaunen die teils heftigen Reaktionen auf die Pläne der Spitallistenrevision wenig. Allen Emotionen zum Trotz wollte ich bei der Informationsveranstaltung mit Spitaldirektor Jonas Zollinger und Gesundheitsdirektor Martin Pfister sachliche Erkenntnisse gewinnen.

Erste Erkenntnis: Ich werde auch in Zukunft mit der ausgekugelten Schulter und der Schnittwunde direkt den Notfall in Cham aufsuchen können. Die geplanten Beschränkungen betreffen ausschliesslich den kleinen Teil der stationären Notfälle – die groben Vorfälle. Damit soll verhindert werden, dass in nächster Nähe zwei komplett ausgerüstete, mit sieben bis neun Fachpersonen besetzte OP-Säle rund um die Uhr betrieben werden müssen. Ambulante Notfälle werden nach wie vor in der Andreasklinik behandelt.

Zweite Erkenntnis: Unser Spital im Ennetsee wird nicht, wie zuweilen behauptet, in Frage gestellt. Im Zeitalter rasanter medizinischer Entwicklung und Spezialisierung und gleichzeitig explodierender Gesundheitskosten wäre es jedoch etwas zwischen naiv und verantwortungslos, keine Fragen zu stellen und erkannte Korrekturen nicht vorzunehmen. Die Andreasklinik als gewinnorientierte, durch unsere Prämien und Steuern finanzierte Privat-Firma muss sich diesem Diskurs stellen. Sie soll aber ihre Existenz mit einem modernen, fokussierten Profil langfristig sichern können.

Dritte Erkenntnis: Unser Gesundheitsdirektor beweist ein gesundes Rückgrat. Während gewisse Politikerinnen und Politiker kurz vor den Wahlen politische Verantwortung tunlichst meiden, ist Regierungsrat Pfister im Wissen um die Brisanz des Themas mit der Ennetseer-Bevölkerung und dem Spital auch im Wahljahr stets offen und ehrlich umgegangen. Was aktuell in einigen Leserbriefen geschrieben wird, würden Mediziner wohl als «Dysgeusie» (Geschmacksstörung) diagnostizieren. Kehren wir zurück zum guten Zuger Polit-Stil für ein gesundes, langlebiges Spital im Ennetsee.

Anna Bieri, Kantonsrätin Die Mitte Hünenberg

Nein zum Abbau der privat finanzierten medizinischen Versorgung in der Region Zug-West! Der Regierungsrat Martin Pfister (Die Mitte) will der Andreasklinik in Cham die Grund- und Notfallversorgung entziehen und eine seit Jahren geschätzte und bewährte medizinische Infrastruktur zerstören, die gleichzeitig auch dem anschliessenden Alters- und Pflegeheim dient.

Jährlich werden über 4000 stationäre und ambulante sowie 5000 Notfallpatienten, davon 60-70 Prozent grundversichert, medizinisch betreut. Die gesamte Spitalanlage mit der Radiologie und den angegliederten Arztpraxen ist privat finanziert und betrieben. Der Steuerzahler wird hier – im Gegensatz zu kantonalen Einrichtungen – nicht belastet.

Herr Regierungsrat, das ist eine wirtschaftlich und gesellschaftlich unverantwortliche und unwürdige Entscheidung, wenn nicht gar Willkür. Sie verweigern damit weiten Bevölkerungskreisen, quer durch alle politischen und gesellschaftlichen Schichten, den Zugang zu einer individuellen, medizinischen Alternative, nicht zuletzt Ihren bisherigen Wählern. Zeigen Sie Mut, stehen Sie zu einer umfassenden medizinischen Versorgung durch private Unternehmer und machen Sie diesen Entscheid rückgängig!

Christoph Seeburger, Cham

An die Erlaubnis, im Kanton Zug Grund- und Notfallversorgung anbieten zu dürfen (Basispaket), sind viele weitere Leistungsbereiche geknüpft, welche die Andreasklinik künftig nicht mehr anbieten dürfte. Dazu gehört auch die Geburtshilfe. Mit jährlich rund 500 Geburten ist die Geburtenabteilung der Andreasklinik äusserst beliebt.

Beim Entzug des Grund- und Notfallversorgungsauftrages droht dieser Abteilung die Schliessung. Als Übergangslösung schlägt die Gesundheitsdirektion vor, dass der Leistungsauftrag für die Geburtshilfe der Andreasklinik befristet für zwei Jahre erteilt werden soll. Die Rekrutierung von Personal wird so verunmöglicht.

Es werden kaum Spezialistinnen und Spezialisten zu finden sein, die sich mit einer Arbeitsplatzsicherheit von maximal zwei Jahren begnügen. Als junge Frau möchte ich auch in Zukunft wählen können, ob ich gegebenenfalls in Cham oder in Baar mein Kind zur Welt bringen möchte.

Zudem werden die zusätzlichen 500 Geburten aus Cham nicht einfach so und ohne Ausbau in Baar aufgenommen werden können. Darum, sehr geehrter Herr Regierungsrat Pfister, verzichten Sie auf Ihr Vorhaben und lassen Sie gut Bewährtes Bestehen. Lassen Sie die beiden Spitäler weiterhin ihre ausgezeichnete Arbeit leisten.

Jennifer Germann, Kantonsratskandidatin SVP Cham