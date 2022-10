Vereine&Verbände Blick hinter die Kulissen von Roche Der dritte Zugwest-Spotlight-Event sorgte für reges Interesse. Thema waren auch mehrere Diagnostikgeräte. 19.10.2022, 19.22 Uhr

Von links: Andras Klopp, Sonja Rogenmoser und Roger Wicki. Bild: PD

Rund 80 Gäste empfingen Andreas Klopp, General Manager Roche Diagnostics International AG, sowie Sonja Rogenmoser und Roger Wicki von der Wirtschaftskommission im 14. Stock des Gebäudes Bau 5 in Rotkreuz. Der Begrüssung folgten drei unterschiedliche Rundgänge und anschliessend ein Apéro.

Smarte Arbeitsplätze bei der Roche in Zug

Bei seiner Kurzpräsentation erzählt Ulrich Ahlers, Group Leader Project Management, den Mitgliedern mehr über das Konzept Activity Based Working am Standort Rotkreuz und wie sich die Arbeitsplätze in den vergangenen Jahren bei ihnen ver­ändert haben. So können die Mitarbeitenden heute je nach Bedarf zwischen verschiedenen Arbeitsumgebungen wählen. Der Augenschein vor Ort zeigte den Mitgliedern eine harmonische, freundliche und abwechslungsreiche Arbeitsumgebung mit Einzelplätzen, Fokusräumen für ungestörtes Arbeiten, «Telefonkabinen», Meeting­räumen oder grossen Tischen für kreatives Schaffen.

Darauf waren viele Mitglieder besonders gespannt: Wie sieht es denn nun aus, dieses Gerät, das uns in der Pandemie eine grosse Hilfe war? Fatmir Bekiri, Technical Product Manager, brachte den Teilnehmenden nicht nur dieses Diagnostikgerät näher, sondern erläuterte ausführlich die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener weiterer Diagnostikgeräte. Die Mitglieder waren nicht nur von der Technologie dieser Geräte beeindruckt, sondern auch von Fatmir Bekiris spürbarer Leidenschaft für ­seine Tätigkeit und seinem Forscher- und Entwicklergeist.

Apps für Mobilität und Arbeitsalltag

Auf anschauliche Weise illustrierte Nico Misselwitz, Head FM & RE – Digital Customer Experience & Mobility, den ­Anwesenden, wie Roche mit diversen Massnahmen auf die limitierte Anzahl der Parkplätze reagiert und den Mitarbeitenden alternative Mobilitätsmöglichkeiten bietet. Unterstützt werden die Mitarbeitenden dabei vom hauseigenen MMS – Mobility Management System. Hier können sie die Parkplatzverfügbarkeit prüfen, E-Fahrzeuge und Velos für auswärtige Termine ausleihen, Fahrpläne abrufen und vieles mehr. Integriert ist das MMS in die von Roche entwickelte mobile App «hi site». In dieser können die Mitarbeitenden zusätzlich Meetings organisieren, Sitzungszimmer buchen, Menupläne abrufen oder die Auslastung des eigenen Restaurants checken. Ein Teil der App ist öffentlich und kann von externen Besucherinnen und Besuchern genutzt werden. Es war ein spannender Einblick hinter die Kulissen und ein durchweg gelungener Netzwerkabend.

Für Zugwest: Deborah Müller

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.