BMX: Die Zuger Racer sind erfolgreich unterwegs

BMX Drei Podestplätze für die Zuger Racer an der Deutschschweizer Meisterschaften 16 Fahrer in neun Kategorien gingen an den Start und zeigten eine starke Leistung. 27.06.2022, 13.14 Uhr

Tim Weiersmüller gewinnt in der Kategorie Men 16+ vor Remo Hofer. Bild: PD

An den Deutschschweizer Meisterschaften auf der anspruchsvollen Bahn in Weinfelden zeigten die Zuger Racer starke Leistungen: Nick Hofer gewann die Kategorie der Boys 14-15. In der Kategorie Men 16+ holten sich die Zuger gleich zwei Podestplätze: Tim Weiersmüller wurde Erster vor Remo Hofer, beide Fahrer sind im Schweizer Kader.