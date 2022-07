BMX-Sport Der Zuger Racer Tim Weiersmüller wird Elite U23 Schweizer Meister 2022 Am Wochenende traf sich die BMX-Elite in Weinfelden. Der 20-jährige Zuger Racer fuhr der Konkurrenz davon. Evelyne Breton 04.07.2022, 16.52 Uhr

Die Elite der U23-Kategorie mit Sieger Tim Weiersmüller in der Mitte auf den Podestplätzen. Bild: PD

Der BMX Zuger Racer Tim Weiersmüller fuhr am Wochenende an der Schweizer Meisterschaft in Weinfelden der Konkurrenz davon und wurde in der Elite U23-Kategorie Schweizer Meister. Dies vor dem amtierenden Schweizer Meister Cyril Jacob von Power Bike Winterthur. Der 20-jährige Tim ist unbestrittener Sieger, hat er doch jeden einzelnen seiner Läufe gewonnen.

Tim ist Mitglied des PAMO BMX Racing Teams und seit 2008 bei den BMX Zuger Racern dabei. Sein bisher grösster Erfolg ist ein dritter Platz im Worldcup in Sakarya in der Türkei im Jahr 2021. Nachdem er eine Lehre als Geomatiker abgeschlossen hat, studiert der Obfelder aktuell Sport in Magglingen und widmet natürlich jede freie Minute seiner Leidenschaft: dem BMX Fahren – dies mit grossem Erfolg.

Remo Hofer von den BMX Zuger Racern zeigt in seinem ersten Jahr als Elite Junior eine starke Leistung und wird Dritter hinter den beiden älteren Fahrern Kip Staufacher (Grab on Kids, Volketswil) und dem amtierenden und bestätigten Junioren Schweizer Meister Philipp Steiner (Power Bike Winterthur).

Die BMX Zuger Racer waren ebenfalls in den Challenger-Kategorien gut vertreten und feierten mit Nick Hofer einen dritten Podestplatz (2. Platz in der Kategorie Boys 15).