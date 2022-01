Bob Die Rohner Bulls lassen sich von Rückschlägen nicht beirren Das Team um den Baarer Piloten Timo Rohner (24) startet zu den Junioren-Weltmeisterschaften. Martin Mühlebach 18.01.2022, 05.00 Uhr

Das Zuger Team misst sich mit Weltcup-Teams. Bild: PD

Am kommenden Wochenende werden auf der Olympia-Bobbahn Igls in Innsbruck die Junioren-Weltmeisterschaften im Zweier- und Viererschlitten ausgetragen. Es sind mehrere Weltcup-Teams am Start. Man darf gespannt sein, wie sich der Baarer Pilot Timo Rohner und seine Mitstreiter in diesem Feld zu behaupten vermögen.