Bossard-Arena-Ausbau: Der Stadtrat muss nochmals über die Bücher

Bossard-Arena Das Zuger Parlament will auch nach dem möglichen Ausbau durch EVZ die Kontrolle über das Stadion behalten Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug befasste mit einer Motion von Patrick Steinle (ALG): Der Stadtrat soll zur angedachten Bossard-Arena-Erweiterung Finanzierungsvarianten aufzeigen. Der Rat schwächte die Motion in ein Postulat ab. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 25.10.2022, 21.30 Uhr

Die Bossard-Arena mit dem unter dem Dach befindlichen Ausseneisfeld. Bild: Maria Schmid (13. Oktober 2020)

Der EV Zug müht sich derzeit gegen viele Gegner mehr oder eher weniger erfolgreich ab. Diesen Kampf kann er weitgehend selber beeinflussen. Im finanziellen Bereich seines Fortkommens stehen dem Zuger Eishockeyklub seit längerer Zeit viele sehr hohe Hürden im Weg.

Bekannt ist, dass der EVZ die Zuschauerkapazität der Bossard-Arena erhöhen möchte. Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt mit diesen Anpassungen der Bossard-Arena im Zuschauerbereich befasst.

Am Dienstagabend bot sich dem Grossen Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) einmal mehr die Gelegenheit, sich mit dieser Thematik zu befassen. Anlass dazu war eine Motion von Patrick Steinle (Alternative – die Grünen/ALG) mit dem Titel «Motion städtisches Stadion mit unverstelltem Arenaplatz». Noch bevor die Gemeinderäte oder -rätinnen ihr Wort in dieser Sache erheben konnten, trat der Stadtrat André Wicki ans Rednerpult.

Er wisse, dass solche verbalen Einschübe «unüblich» seien. Er machte aber beliebt, die Motion nicht zu überweisen. Dabei erwähnte der städtische Finanzvorstand Argumente, die dem Gros der städtischen Volksvertreter im Kantonsratssaal des Regierungsgebäudes vom Lesen oder zumindest Hörensagen bekannt waren.

Aufrollen von Argumenten, die mehr oder weniger bekannt sind

Der städtische Finanzvorstand erwähnte nochmals, dass es verschiedene Stellungnahmen in Form von Zwischenberichten gibt. Die Baurechtsidee sei im Archiv gelandet. Die jetzt verfolgte Ausbaulösung berappe der EVZ. Aktuell rechnen die Planer mit Kosten von rund 36 Millionen Franken.

Der SVP-Gemeinderat Roman Küng sagte: «Der Grund für diese Motion ist einzig und allein der Versuch, den Stadionausbau zu verzögern.» Sein FDP-Kollege Cédric Schmid erwähnte: «Bei einer konsultativen Abstimmung im Grossen Gemeinderat wurde dem Richtprojekt ‹Keep Building› mehrheitlich zugestimmt.» Er sehe deshalb nicht ein, «warum wir dies nun ändern sollten».

Der Motionär will die relevanten Fragen jetzt stellen

Der Motionär beklagte sich, dass die Personen, die Opposition gegen dieses Projekt machten, «als Sportfeinde gebrandmarkt» würden. Er wolle hier die «relevanten Fragen einfach früher» stellen. Derweil fehlte Heinz Röthlisberger (SP) in der aktuellen Diskussion der spürbare Wunsch nach dem «stärkeren finanziellen Engagement der öffentlichen Hand». Zudem erwähnt er, dass er EVZ «mit einem Bauprojekt, das einen ‹gebastelten› Charakter annimmt, seine eigene Visitenkarte verunstalten» würde.

Dann machte eine Vertreterin der Mitte den Vorschlag, die Motion Steinles in ein Postulat umzuwandeln. Hinterher gab es dann noch ein präsidiales Statement von Karl Kobelt.

Es nützte nicht. Bei der nachfolgenden Abstimmung stimmten 21 Gemeinderätinnen und -räte für Nichtüberweisen des Vorstosses, 14 sagten zum Postulat Ja. Gemäss der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug erfordert die Nichtüberweisung einer in ein Postulat umgewandelten Motion eine Zweidrittelmehrheit. Es wären 24 Stimmen notwendig gewesen.

Ein Postulat lädt den Stadtrat dazu ein, Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen. Dies will denn auch Zugs Finanzvorstand André Wicki sehr bald tun: «Wir wollen nicht noch mehr Zeit verlieren.» Deshalb sagt Wicki auch: «Lasst den EVZ machen.» Aktuell laufen die Arbeiten an einem «Memorandum of Understanding» weiter.

In diesem Papier würden, so Wicki, die wichtigsten Eckwerte zwischen den beteiligten Parteien Stadt, Kunsteisbahn (KEB) und dem EVZ geregelt. Ferner will die Stadt eine Leistungsvereinbarung mit der KEB erarbeiten. Hinterher ist dem GGR dieses transparente Papier im Vier-Jahres-Rhythmus vorzulegen.

