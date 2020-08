Bossard-Arena in Zug wird zum vierten Mal Schauplatz eines Handball-Länderspiels Die Schweizer Männer empfangen am 7. November das Team aus Nordmazedonien im Rahmen der EM-Qualifikation. 20.08.2020, 13.00 Uhr

Dem EM-Qualifikationsspiel Schweiz-Kroatien im Juni 2019 in Zug wohnten über 6000 Zuschauer bei. Bild: Philipp Schmidli

(bier) Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) hat das erste Heimspiel der EM-Qualifikation der Männer gegen Nordmazedonien angesetzt: Es wird am Samstag, 7. November, ab 18.30 Uhr in der Bossard-Arena in Zug stattfinden. Es ist nach zwei Matches im Jahr 2018 und einem im Juni 2019 die vierte Partie in dieser Halle.



Bezüglich der Entwicklung der Rahmenbedingungen und der Organisation des Spiels wegen der Coronapandemie stehe der SHV im ständigen Austausch mit den internationalen Verbänden und den Behörden, schreibt er. Über die Durchführung, die Zuschauerkapazität, den Vorverkauf und die Schutzmassnahmen informiere der Verband «zum gegebenen Zeitpunkt». Gemäss Entscheid des Bundesrats sind ab dem 1. Oktober wieder Sportevents mit mehr als 1000 Zuschauern möglich.

Vier Teams in der Gruppe

Die Schweizer Männer-Nationalmannschaft wird gemäss aktueller Planung drei Tage vorher in die EM-Qualifikation starten. Das Auswärtsspiel zum Auftakt in Dänemark wurde am 4. November in Aarhus angesetzt.

Die Gruppe 7 der EM-Qualifikation wird komplettiert von Finnland. Die beiden besten Teams der Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich laut Mitteilung für die EM Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei.