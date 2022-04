Leserbrief Bossard-Arena ist zu klein Zur politischen Diskussion um die Stadionerweiterung 24.04.2022, 14.34 Uhr

Die aktuellen Leistungen des EVZ in den Playoffs sind umwerfend. Zwei perfekte Serien gegen starke Gegner führten zur vierten Finalqualifikation in den letzten sechs Jahren, das sind Zahlen einer Dynastie. Eine Dynastie, bei der in Vergessenheit gerät, wie sie zu Stande gekommen ist. Durch viel Disziplin, absolute Toptransfers und eine gute wirtschaftlichen Standfestigkeit.

Was sich zeigt in Anbetracht der Gastrokapazität in der Bossard-Arena, ist, dass der EVZ abgeschlagen auf dem zweitletzten Platz in der NLA steht. Das Platzangebot in der Bossard-Arena ist zu klein. Der EVZ möchte darum sein Stadion erweitern und ist mit diesem Anliegen an die Politik gelangt. Darum steht im Grossen Gemeinderat Zug (GGR) aktuell eine unumgängliche Stadionerweiterung zur Diskussion.

Die Stadt und der gesamte Kanton haben beim Bau der Bossard-Arena einiges an Geld erbracht, daher hat der EVZ sich dazu entschieden, eine Erweiterung selber zu finanzieren. Eine gute Möglichkeit wäre daher, dass die Stadt das Stadion, das auch eine finanzielle Belastung ist, dem EVZ im Baurecht abgibt. Somit hat die Stadt weniger Ausgaben, und der EVZ kann seinen benötigten Stadionausbau unkompliziert tätigen. Es ist unverständlich, wieso dieses Vorgehen vom GGR abgelehnt wurde.

Der Grosse Gemeinderat muss nun so schnell wie möglich eine Lösung finden. Mir scheint es, dass einigen Fraktionen im Rat sich der Verantwortung gegenüber dem gesamten Kanton und der Gesellschaft nicht ganz bewusst sind. Links-grün ist gar gegen eine allgemeine Aufstockung des Angebots, was etwas irritiert. Es geht hier schliesslich um die Förderung der Zuger Kulturinstitution schlechthin. Eishockey bewegt im Kanton Zug Massen und ist auch eine grandiose Jugendorganisation. Dieser Bewegung mit Bürokratie und Einschränkungen entgegenzuwirken ist falsch.

Jannis Pfiffner, Vorstand Jungfreisinnige Zug, Zug