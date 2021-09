Baar Botschafter zeigt Rolle des Staats auf Ein Referat der SVP thematisierte Schweizer Staatsmacht im Verlauf der vergangenen 40 Jahre. 29.09.2021, 17.48 Uhr

Am 22. September lud die SVP Baar zum Referat und Austausch mit dem Diplomaten und ehemaligen Neuseeland-Botschafter David Vogelsanger ein. Den Auftakt machten dabei die Kantonsräte Beni Riedi und Michael Riboni mit einem Blick in den Stand der Zuger Politik. An konkreten und teils absurden Vorstössen zeigten sie die immer lauter werdenden Rufe nach mehr Staat von den Linken und der Mitte-Partei.

Was wir von Neuseeland lernen können

David Vogelsanger zeigte eindrücklich auf, wie sehr der Staat in der Schweiz in den letzten 40 Jahren bereits an Macht gewann – auf Kosten der individuellen Freiheit und Eigenverantwortung. Gleichzeitig verlor er Kontrolle über die Sicherheitssituation. So war vor ein paar Jahrzehnten noch jeder einzelne Mordfall in der Schweiz eine nationale Sensation, die uns für Wochen beschäftigte.

Es folgte ein spannender Einblick in das Leben in einer Schweizer Botschaft und eine Diskussion darüber, was Neuseeland besser als die Schweiz macht und was es von uns lernen könnte. Nach einer intensiven Fragerunde wiederholte Dr. Vogelsanger seine wichtigste Botschaft an das Publikum: Benennt und kämpft gegen Missstände und lasst euch niemals den Mund verbieten.

Für die SVP Baar: Georg Meyer