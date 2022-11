Vereine/Verbände Brauchtumswoche Fiesch Eine stolze Delegation von 18 Teilnehmern, davon vier Kinder und Jugendliche, aus dem Kanton Zug fand sich in Fiesch bei der Teilnahme der 10. Brauchtumswoche ein. 16.11.2022, 10.25 Uhr

Am Morgen und Nachmittag wurden fleissig Kurse besucht, ob Tanzen, Jodeln, Alphorn spielen, werken mit Beton oder Lederarbeiten – es hatte für jeden den passenden Kurs dabei. Am freien Nachmittag am Mittwoch wurde das Fieschertal auf drei verschiedenen Wanderungen durch die Teilnehmer unsicher gemacht. Bei den diversen Wahlfächern am Nachmittag konnten auch andere Tanzstile wie Stepptanz oder Schwedische Tänze geschnuppert werden, neue Innerschweizer Tänze gelernt werden oder beim offenen Singen und Tanzen bereits bekannte Lieder gesungen bzw. Tänze getanzt werden.