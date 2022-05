Buch Zuger Autor zeichnet die Vita eines Renaissancekünstlers nach – mittels literarischer Sonderform Benvenuto Cellini war nicht nur ein Genie in seiner Kunst, er war auch ein jähzorniger Wüstling und Verbrecher. Mit einer fiktionalen, aber tatsachenbasierten Briefkorrespondenz legt der Zuger Autor Heinz Greter eine etwas andere Art Biografie vor. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 29.05.2022, 17.00 Uhr

Wer kennt sie nicht und hat sie zumindest schon mal abgebildet gesehen, die goldene Renaissance-Saliera, auf der sich der Meeresgott Neptun und die Erdengöttin Tellus gegenübersitzen. Die Saliera ist eines der kostbarsten Schaustücke im Kunsthistorischen Museum in Wien und nach aktuellem Stand die einzig erhaltene Goldschmiedearbeit Benvenuto Cellinis, einer der prägendsten Künstler der italienischen Renaissance.

Um diesen Cellini geht es im aktuellen Buch des Zuger Historikers und Schriftstellers Heinz Greter. Es ist eine Künstlerbiografie der besonderen Art, denn ein herkömmlicher Lebensbeschrieb des Italieners wäre nichts Neues, zumal Leben und Wirken Cellinis bereits wiederholt niedergeschrieben worden sind. Allerdings meist ohne Anspruch auf den vollen Wahrheitsgehalt und scharf an der Grenze zur Legende. Johann Wolfgang von Goethe etwa hat erstmals eine Cellini-Biografie auf Deutsch verfasst. Der übersetzen Abschrift jedoch lagen Cellinis persönliche Aufzeichnungen zugrunde – und dieser hat sich und sein Leben (zu) vorteilhaft und gar verfälscht dargestellt, indem er vieles relativiert und gar verschwiegen hat.

Erstmals fundierte Forschungsarbeit über Cellini

Benvenuto Cellini, Stich des 18. Jh.

Anfang 2021 legte der deutsche Literaturwissenschafter und Fachmann für die Florentiner Renaissance Uwe Neumahr eine fundierte Biografie Cellinis vor anlässlich dessen 450. Todesjahres. Aufwendig recherchiert und auf ausgedehnter Forschungsarbeit beruhend, zeichnet Neumahr darin das Leben des Italieners nach, wie es wohl tatsächlich verlaufen ist. Der Künstler hinter der Saliera oder dem weltberühmten Perseus in der Florentiner Loggia dei Lanzi wird nun fassbar – als brillanter Handwerker, als wahres Genie und genauso als jähzorniger, umtriebiger, gewalttätiger Rüpel und dreifacher Mörder.

Basierend auf dieser Neumahr-Biografie nähert sich Heinz Greter dem Renaissance-Unhold mittels fiktionalem Briefroman. «Es war schon lange mein Wunsch, einen solchen zu schreiben», sagt Greter.

«Spätestens seit ich den Briefroman über Kaiser Augusts des amerikanischen Schriftstellers John Williams gelesen habe.»

Doch über wen soll er selbst ein Buch in dieser literarischen Sonderform, bei welcher der Erzähler und Quasi-Moderator wegfällt und nur die brieflich miteinander Kommunizierenden zu Wort kommen, schreiben?, fragte sich Greter.

Die Wahl der Briefverfasser

Als er schliesslich auf das kleine, aber interessante historische Detail stiess, dass Leonardo da Vinci gemeinsam mit Cellinis Vater Giovanni in der Baukommission des Domes zu Florenz sass, geriet der illustre Benvenuto in Greters Fokus. Nach seiner Auseinandersetzung mit der Neumahr-Biografie stellte er Überlegungen an, welcher Cellini-Zeitgenosse einem anderen was über den Künstler hätte brieflich mitteilen können.

Schliesslich sind es neben Familienmitglieder Cellinis einige der prominentesten Namen jener Zeit. Darunter allerhöchste Kirchenleute bis hin zum jeweiligen Papst und allerlei Adelige aus den einflussreichsten italienischen Familien, aber auch andere Künstler und einfache Leute, die auf irgendeine Weise schriftliche Korrespondenz im Zusammenhang mit Cellini hätten führen können. «Das bewegte Leben des Künstlers gibt so viel her, dass die Auswahl an möglichen Briefschreiberinnen und -schreibern schliesslich gross genug war», so Greter.

Der Zuger Autor wählt eine Sprache, welche den ins Deutsche übersetzte Wortstil der damaligen Zeit glaubhaft nachahmt, sodass die lesende Person schnell vergisst, dass es sich um fiktive Korrespondenzen handelt. Nicht Fiktion hingegen ist, was in den Briefen an Details über Cellinis Leben vermittelt wird. «Das entspricht alles den biografischen Tatsachen», hält Heinz Greter fest.

Sexuelle Eskapaden und Gewaltausbrüche

In den erfundenen Gesprächen erfährt man Detailhaftes über Benvenuto Cellinis Jugend- und Lehrjahre, seine Rolle beim Überfall auf Rom im Jahre 1527, seine Zeit am französischen Hof, seine Gefangenschaft in der Engelsburg, seine Zeit im Kloster, schliesslich über seine späte Familienplanung und seine letzten Jahre. Und immer wieder kommen Cellinis sexuelle Eskapaden, seine rohen Gewaltausbrüche und kaltblütigen Morde ausgiebig zur Sprache. Auch die fragwürdigen päpstlichen Begnadigungen fasst Greter in Briefform.

Kleinere bis grössere Passagen in einigen Briefen bilden zudem die damalige politische Lage in Europa ab. «So lassen sich die Korrespondenzen in einen erweiterten Kontext stellen und werden verständlicher», erklärt Heinz Greter.

«Auch Details zum jeweiligen kulturhistorischen Hintergrund lasse ich einfliessen, entferne mich aber bewusst nie zu weit weg von Cellini als Hauptfigur.»

Ein Opfer seiner Zeit

Und was hat der Autor nach Vollendung seines Briefromans für ein Bild von seiner Hauptfigur? Greter: «Ein schlimmer Charakter war das.» Er habe in einer Epoche gelebt, als Künstler ein neues Bewusstsein entwickelten, sich nicht mehr als Handwerker, sondern als Individuum verstanden.

«Es herrschte plötzlich Eifersucht untereinander, und man versuchte, Mäzene gegeneinander auszuspielen. Man kann angesichts dieser Entwicklungen von einem neuen Typus Künstler sprechen. Und unter diesen war Benvenuto Cellini ein Extremfall.»

Und doch sei er letztendlich nicht nur ein Täter, sondern auch ein Opfer seiner Zeit gewesen, zieht der Autor Fazit.

Heinz Greters Briefroman «Cellini – Benvenuto!» macht den genialen Sonderling der späten italienischen Renaissance, von dem nur sehr wenig erhalten, vieles jedoch nachgewiesen ist, über einen besonderen literarischen Weg greifbar. Spannend, unterhaltsam und – nicht zuletzt – lehrreich.

«Cellini – Benvenuto!», ein Briefroman von Heinz Greter, Zocher & Peter Verlag, Zürich, 164 Seiten, ISBN 978-3-907159-36-1

