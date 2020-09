Der Ski-Club Finstersee präsentiert sein neues Buch zum Vereinsjubiläum Die Buchvernissage von «75 Jahre Ski-Club Finstersee» bildete einer der Höhepunkte der Generalversammlung. Für den Ski-Club Finstersee:

Melanie Jordi 16.09.2020, 16.07 Uhr

An der GV des Ski-Clubs Finstersee wurde das neue Jubiläumsbuch enthüllt Bild: PD

In Anwesenheit von Gemeindepräsident Andreas Etter und Gemeinderätin Barbara Beck durften der Autor Franz Staub und die für die Gestaltung des Jubiläumsbuches verantwortliche Melanie Jordi, das Buch mit dem Titel «75 Jahre Ski-Club Finstersee» enthüllen und den Anwesenden Klubmitgliedern vorstellen und präsentieren. Das Werk entstand in den vergangenen zweieinhalb Jahren und enthält auch das ganze vergangene Jubiläumsjahr. Die beiden Verantwortlichen durften den verdienten Applaus entgegennehmen. Die anschliessende Generalversammlung wurde unter der Leitung des Präsidenten Edgar Schuler im Restaurant Rössli abgehalten. Es nahmen 53 Klubmitglieder daran teil. Der Mitgliederbestand erhöhte sich bei zwei Neueintritten und einem Austritt auf die neue Zahl von 138. In seinem Jahresbericht ging der Präsident nochmals auf die Jubiläumsanlässe ein.

Gestartet wurde das Jubiläumsjahr mit der 75. GV in Finstersee. Dabei wurde auch das neue Vereinslogo präsentiert. Ein grosses Highlight stellte die Organisation der 115. Delegiertenversammlung von Swiss-Ski in Menzingen dar. Als Gastgeber dieser DV konnte der Ski-Club Finstersee beste Werbung für den Verein, für die Gemeinde Menzingen und insbesondere für die Zuger Schneesportszene machen. Die Entscheidungsträger von Swiss-Ski waren von der Organisation begeistert und bedankten sich im Nachhinein entsprechend herzlich. Die Helfereinsätze beim ESAF in Zug waren für die 54 «Chrampferinnen» und «Chrampfer» aus Finstersee streng, aber mit vielen positiven Eindrücken verbunden. Es lag auf der Hand, dass im Jubiläumsjahr auch die Anschaffung einer neuen Ski-Club-Bekleidung in die Tat umgesetzt werden konnte. Im Dezember folgten die drei Bergklubs Skiclub St. Jost Oberägeri, Skiclub Unterägeri und der Skiklub Menzingen der Einladung der Finsterseer zu einer Sternwanderung mit gemütlichem Beisammensein.

Klubmeisterschaft auf der Lauberhorn-Strecke

Der nächste Höhepunkt war die Klubmeisterschaft, ausgetragen aus dem Starthaus auf der legendären Lauberhorn-Strecke. Für die JO und Rennfahrer endete am 13. März die Skisaison abrupt. Alle Skigebiete mussten aufgrund des Coronavirus schliessen. Die letzten noch ausstehenden Skirennen wurden alle abgesagt. Beim Traktandum Wahlen kündigte der Präsident Veränderungen im Vorstand für das nächste Jahr an. Bereits dieses Jahr wurde anstelle von Stephanie Elsener neu Martina Forte für das Sekretariat gewählt. Ein weiterer Höhepunkt der diesjährigen Generalversammlung war die Ernennung von Edgar Schuler zum neuen Ehrenmitglied des Ski-Clubs Finstersee. Er war sichtlich überrascht und bedankte sich bei der Versammlung. Zum Schluss dankte der Präsident auch den zahlreichen privaten Sponsoren sowie den öffentlichen Institutionen, welche es mit ihrer Unterstützung ermöglicht haben, solch ein intensives Jubiläumsjahr erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.