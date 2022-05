Buchpräsentation Zugerin Chris Oeuvray erzählt vom Weg zu einer starken Frau Das zweite Buch der Zugerin Chris Oeuvray ist erschienen: In «Teufelsweib» erzählt sie eine bewegende Lebensgeschichte. Monika Wegmann Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Die Zuger Autorin Chris Oeuvray präsentiert das Cover ihres neuen Buchs «Teufelsweib». Gestaltet hat das Cover die Zuger Künstlerin Sussi Hodel. Bild: Maria Schmid (Zug, 28. April 2022)

Was hatten wir als Kinder alles für Träume, wie unser Leben verlaufen sollte. Die Realität sieht nachher oft anders aus, so wie bei der jungen Viktoria, die auf ihrem Weg dramatische Schicksalsschläge und Demütigungen erlebt. Wie sie dagegen ankämpft und sich zu einer starken Frau entwickelt, das beschreibt die Zuger Autorin Chris Oeuvray (55) in ihrem zweiten spannenden Roman «Teufelsweib – Frauenpower pur».

Die Handlung spielt in den 60- bis 90er-Jahren und verbindet zwei erzählerische Ebenen: Die erste berichtet von einem schrecklichen Attentat mit Verletzten und Toten in einem ausländischen Ferienort. Viktoria erfährt davon in den Nachrichten.

Erst verliebt, dann der Schock

Weil sie mehr über das Schicksal ihrer Freundin und deren Familie erfahren will, fliegt sie nach Dohanar. Den Hauptstrang bildet die Geschichte der jungen Vik, die als Hausmädchen bei der reichen Bella und ihrem Mann Konrad arbeitet und sich in den attraktiven Chef verliebt. Schockiert erkennt sie, dass er narzisstisch ist und sich brutal gegenüber seiner Frau verhält, die er sogar schlägt. Meldungen bei der Polizei wegen häuslicher Gewalt bewegen nichts.

Vik rät Bella, sich zu wehren:

«Wenn Konrad ein Teufel ist, musst du ein Teufelsweib werden, das ist ein Teufelskerl mit Charme.»

Sie tröstet Bella, und es entsteht eine zarte, damals jedoch tabuisierte, lesbische Liebesgeschichte. Als sie vom Ehemann erwischt werden, sind die Folgen schrecklich: Konrad wird erschossen, Vik landet unschuldig im Gefängnis, trifft dort auf administrativ Versorgte und lernt in der Küche Max kennen.

Wie es unerwartet zur Freilassung kommt, welche sozialen Projekte sie danach aufbaut, die ihr Selbstbewusstsein stärkten, und wie sie im Kampf mit der Vormundschaftsbehörde zwei Waisenkinder rettet, das soll nicht verraten werden: Und trotz aller Widrigkeiten gibt es ein Happy End.

Autorin erinnert an frühere Missstände

Chris Oeuvray hat den Roman in den 60–90er-Jahren angesiedelt, weil sie mit der spannenden Handlung an die damaligen sozialen Missstände erinnern will, an die Macht der Vormundschaftsbehörde, die administrativ Versorgten, eine Polizei, welche häusliche Gewalt nicht ernst nahm, an gesetzliche Ungerechtigkeiten gegenüber den Frauen und die damals noch tabuisierte lesbische Liebe.

«Was heute unfassbar wirkt, ist damals geschehen. Ich habe diese Missstände fachlich abklären lassen. Das Buch ist auch nicht autobiografisch, es ist eine Fiktion. Das eine oder andere ist von mir hineingeflossen. Ich habe ebenfalls früh einen Partner verloren, das hat meinen Berufsweg beeinflusst», sagt Chris Oeuvray, die heute als Lebensberaterin tätig ist.

«Was ist eine starke Frau?»

Aber warum muss Viktoria so viele Probleme auf einmal erleben? Die Autorin sagt: «Es gibt Menschen, die in schwierigen Situationen verzweifeln, andere schaffen das. Mir geht es im Buch um die Frage: Was ist eine starke Frau? Damit will ich aufzeigen, dass es sich lohnt, bei Problemen dranzubleiben. Man kann sich aus den schlimmsten Lagen herausarbeiten.»

Davon ist sie fest überzeugt, denn solche Themen sind ihr aus dem Berufsalltag vertraut. Sie habe schon etliche Menschen in ähnlichen Situationen unterstützen können, besser mit ihren Problemen im Leben fertig zu werden. «Menschen probieren unterschiedliche Sachen. Die Herausforderung besteht darin, sich aus der Komfortzone herauszubewegen: Da findet Wachstum statt.»

Es geht Chris Oeuvray im Buch – mit dem von der Zuger Künstlerin Sussi Hodel gestalteten Coverbild, auch um die Emanzipation. «Für mich ist das aber kein Frauen-, sondern ein Menschenthema: Frauen und Männer müssen gemeinsam Lösungen finden.»

Am Freitag, 6. Mai, findet bei Bücher Balmer in Zug die Vernissage für das im Amsel Verlag, Zürich erschienene Buch «Teufelsweib – Frauenpower pur» von Chris Oeuvray statt: ISBN-978-3-906325-74-3.

