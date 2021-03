Buchtipp Von Affen und Menschen In der Reihe Buchtipp äussern sich Mitarbeitende von Zuger Bibliotheken zu ihren aktuellen Lieblingsmedien. Anna Staub, Mediothek/Info Z, Kantonsschule Zug 12.03.2021, 05.00 Uhr

Mama liegt im Sterben. Sie hat ein langes, ereignisreiches Leben hinter sich, nun ist sie alt und müde. Als Jan van Hooff an ihr Sterbebett tritt, erhellt sich ihre Miene. Mama zieht ihn zu sich hinab und tätschelt ihm beschwichtigend den Nacken. Zwei Freunde, die sich über 40 Jahre gekannt hatten, nehmen Abschied. Es ist ein aussergewöhnlicher Abschied, denn Mama ist eine Schimpansin.

In «Mamas letzte Umarmung», dem neusten Buch vom Biologen und Verhaltensforscher Frans de Waal, dreht sich alles um die Emotionen der Tiere. In der Wissenschaft wird im Zusammenhang mit Tieren nur ungern von Emotionen gesprochen, doch de Waal ist nach fast 50 Jahren Verhaltensforschung überzeugt davon, dass Emotionen das Verhalten der Tiere ebenso beeinflussen wie das der Menschen. Tiere sind häufig sogar besser im Lesen von emotionalen Signalen als Menschen, denn während wir uns mit Sprache ausdrücken können, müssen sich Tiere auf das Lesen von Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen verlassen. Nur so können sie angemessen auf ihre Artgenossen reagieren, ihre Stellung in der Gruppe finden und damit die eigene Überlebenschance erhöhen.

Anna Staub. Bild: PD

Dabei spielen nebst Machtdemonstrationen auch Freundschaften eine grosse Rolle: Mama zum Beispiel verstand sich besonders gut mit Kuif, einer weiteren Schimpansenfrau aus ihrer Gruppe. Die beiden leisteten einander stets Schützenhilfe und hielten derart kompromisslos zusammen, dass selbst die stärksten Schimpansenmänner es nicht wagten, sich mit einer von ihnen anzulegen.

Dies ist nur eine von vielen Beobachtungen, von denen de Waal eindrücklich und in einfachen Worten berichtet. «Mamas letzte Umarmung» handelt von Empathie, Freundschaft, Gerechtigkeitssinn und Zuneigung, aber auch von Wut, Machtkämpfen, Eifersucht und Kränkungen. Der Einblick in die Emotionswelt der Tiere regt zum Nachdenken an, Parallelen zum menschlichen Empfinden und Verhalten sind unübersehbar. Ein beeindruckendes Buch.

Hinweis: «Mamas letzte Umarmung» von Frans de Waal, Klett-Cotta-Verlag, 2020, 430 Seiten.