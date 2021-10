In den Zuger Seen werden faszinierende Entdeckungen gemacht

Buchveröffentlichung In den Tiefen der Zuger Seen gibt es noch sehr viel zu entdecken Im Jahrbuch «Tugium» präsentieren fünf kantonale Institutionen einen Überblick über ihr Schaffen. Hinzu kommen jeweils sieben Forschungsbeiträge mit sehr abwechslungsreichen Themen. Es ist insofern eine spezielle Ausgabe, weil der Redaktor Beat Dittli nach 27 Jahren seinen Job in andere Hände übergibt. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 19.10.2021, 17.30 Uhr

Eine im Gebiet Cham-Eslen entdeckte Pfahlbauersiedlung gehört zu den bedeutendsten in der Schweiz. Bild: Tugium 37/PD

Die Hauptfarbe des Kantons wie auch der Stadt Zug ist blau. Das jährlich erscheinende «Tugium» ist somit ein Exot. Der 37. Ausgabe des Jahrbuchs von fünf kantonalen Einrichtungen ist – wie schon die erste Ausgabe – in Rot gehalten. Die Tätigkeitsberichte des Staatsarchivs, des Amts für Denkmalpflege und Archäologie, das kantonalen Museums für Urgeschichte(n) und des Museums Burg ergänzen jeweils sieben Forschungsbeiträge. Die Beiträge sind einer gut verständlichen Sprache geschrieben und reich bebildert. Sie richten sich an eine breite Öffentlichkeit und zeigen, dass das kleinräumige Zug genügend Stoff für Geschichten mit Tiefgang bietet.

In die Tiefe geht der Zuger Kantonsarchäologe Stefan Hochuli im Beitrag «Versunken oder versenkt». Er widmet sich darin dem archäologischen Kulturerbe des Zugersees unterhalb der Wasseroberfläche. Die Erkundung von Schätzen im Zugersee, so erklärte Hochuli anlässlich der «Tugium»-Vernissage am 18. Oktober im Zuger «Freiruum», sei sehr aufwendig. Hochuli schreibt in seinem Forschungsbericht, dass Zeugnisse früherer Tage unterhalb der Wasseroberfläche «direkter Einwirkung» entzogen seien. Das sauerstoffarmen Wasser in tieferen Bereichen trage zudem dazu bei, dass «organische Materialien über Jahrtausende konserviert» bleiben. Das Ergebnis der 1993 gestarteten Bemühungen des Kantons Zug in der Unterwasserarchäologie lässt sich gemäss Hochuli sehen. Der «unsichtbare Bestand an Kulturgütern ist deutlich umfangreicher, als allgemein angenommen wird».

Ein Amtsträger erliess ein Pfahlbauer-Denkverbot

Wohl gab es schon vorher die einen oder anderen Hinweise, auf Funde im Zugersee, die in Verbindung mit Menschen standen. Dass die Forschung die Unterwasserarchäologie im Kanton Zug erst in den 1990er-Jahren als salonfähig erachtete, hat auch mit einem Vorgänger von Stefan Hochuli zu tun. Sein Name: Josef Speck (1910-2006). Dieser ehrenamtlich tätige Mann schloss während Jahrzehnten die Möglichkeit von Pfahlbauten unterhalb der Wasserlinie aus. Dieser unerschütterliche Leitsatz seines Schaffens hatte die Konsequenz, dass ein vom Chamer Ingenieur Max Bütler (1890-1958) dokumentierter Steinberg im Flachwasser vor Cham in Vergessenheit geriet. 1996 entdeckten archäologische Taucher unter einem dieser Steinberge eine der ältesten Pfahlbausiedlungen der Schweiz. Wie Stefan Hochuli schreibt, gibt es heute 32 Fundstellen von solchen Siedlungen im Zugersee. Eine davon datieren Fachleute in eine Zeit vor 6000 Jahren.

Dieser Scheibendolch, auch Panzerstecher genannt, aus dem 15. Jahrhundert wurde im Gebiet Cham-Eslen gefunden. Bild: Tugium 37/PD

Im Zugersee finden sich aber auch zahlreiche Zeugnisse, die nicht schon vor Jahrtausenden im Zugersee ihr nasses Grab fanden. Überliefert ist zum Beispiel der Untergang eines Nauens vor der Halbinsel Buonas. Dieser fuhr an Heiligabend 1817 von Walchwil in Richtung des Zugersee-Westufers. Kurz vor dem Anlanden sank das Lastschiff und riss sieben Menschen in den Tod. Nur ein Mädchen überlebte die Schiffskatastrophe. Zur Ursache des Unglücks schreibt Stefan Hochuli, dass der Nauen wohl heillos mit Kies überladen gewesen sein muss. Aktuell haben die Forscher Kenntnis von 17 Wracks im Zugersee.

Der neuste Fund: Im April 2021 machte ein Tauchrobotor erstmals Aufnahmen in einer Tiefe von mehr als 100 Metern. Hier zu sehen: die Bordwand eines Lastensegelschiffs. Bild: Tugium 37/PD

Einen Schatz haben die Forscher bis anhin auch nicht bergen können. Rätsel gibt es aber noch viele. Eines hat kürzlich ein Tauchroboter auf rund 40 Metern entdeckt. Dort befinden sich, so zeigt eine Aufnahme, zahlreiche Stämme. Sie stecken mehrheitlich im Seegrund. Was ihr Zweck war, ist unklar.

Die Funktion dieser Pfähle im Seegrund ist derzeit unklar. Bild: Tugium 37/PD

Stefan Hochuli zeigt in seinem Forschungsbeitrag exemplarisch, dass es nicht immer eine gute Idee ist, solche Entdeckungen ans Ufer zu holen. Sie zersetzen sich an der Luft sehr schnell. Die Restauration solche Zeugnisse dauere, so Hochuli, lange und sei nicht billig. Deshalb sei bei einem Fund, der geborgen werden soll, zuerst zu klären, wo er eine Bleibe hat. Verhältnismässig einfach zu restaurieren war wohl der Antrieb des 1940 im Zugersee versunkenen Doppeldeckers des Typs K+W C 35 der Schweizerischen Armee. Der vor etwas mehr als einem Jahr geborgene Motor dieser verunglückten Maschine steht mittlerweile im Verkehrshaus.

Der Motor des 1940 in den Zugersee gestürzten Doppeldeckers des Typs K+W C 35 der Schweizerischen Armee ist im Frühjahr 2020 geborgen worden. Bild: Tugium 37/PD

Ein Stabwechsel nach mehr als einem Vierteljahrhundert

Beat Dittli hat das «Tugium» lange verantwortet. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Im Nachgang an die Vernissage der 37. «Tugium»-Ausgabe trat der Zuger Landammann Martin Pfister ans Rednerpult. Der Anlass dazu ist (fast) historisch: Nach 28 Jahren als verantwortlicher Redaktor des Jahrbuchs gab Beat Dittli sein Amt an den Historiker Daniel Schläppi weiter. Pfister würdigte Dittlis Verdienste in den höchsten Tönen. Das Jahrbuch sei «sein Flagschiff». Dittli freute sich sichtlich über die Ehrerbietung.

Das neue «Tugium» ist im Buchhandel und bei den beteiligten Ämtern und Museen erhältlich. Es kostet 25 Franken.