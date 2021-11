Budget 2022 Hünenberger Gemeinderat rechnet mit einem Millionenverlust Der Gemeinderat hat das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 1,23 Millionen Franken verabschiedet. Gleichzeitig beantragt er der Einwohnergemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 65 Prozent des kantonalen Einheitsansatzes festzusetzen und damit auf dem Vorjahresniveau zu belassen. 16.11.2021, 11.58 Uhr

Die Erfolgsrechnung sieht laut Mitteilung der Einwohnergemeinde bei einem Ertrag von 52'875'800 und einem Aufwand von 54'105'800 Franken einen voraussichtlichen Aufwandüberschuss von 1'230'000 Franken vor. Dieses Ergebnis basiert auf einem Steuerfuss von 65 Prozent.

Weniger Finanzausgleich

Der budgetierte Ertrag hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen. Die Abnahme ist im Wesentlichen auf den tiefen Anteil am innerkantonalen Zuger Finanzausgleich (ZFA) zurückzuführen (minus 620'000 Franken). Weiter wird mit Mindererträgen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe, mit tieferen kantonalen Schülerpauschalen, dagegen aber wieder mit höheren Steuererträgen (plus 1'070'000 Franken) gerechnet. Für Letztes zeigt sich, dass sich die pandemiebedingte Lage deutlich weniger negativ bemerkbar macht, als dies vor einem Jahr zu befürchten war.

Der budgetierte Aufwand hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen. Die Zunahme ist laut Medienmitteilung vor allem auf die höheren Personalaufwendungen im Zusammenhang mit Pensenerhöhungen in den Bereichen Baurecht und Werkdienst zurückzuführen.



Umgestaltung Chamerstrasse ist höchster Posten

Bei der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von 6'389'000 Franken vorgesehen. Die grössten geplanten Investitionen sind die Umgestaltung der Chamerstrasse (Aufwertung Zentrum Dorf) mit 1'230'000 Franken sowie der Ersatzbau der Asylunterkunft im Bösch mit 1'120'000 Franken.



Mit einem Steuerfuss von 65 Prozent bleibt dieser gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 unverändert. Trotz des budgetierten Rechnungsergebnisses 2022 von minus 1'230'000 Franken ist der Gemeinderat der Meinung, dass aufgrund der Planjahre sowie der eingehaltenen Finanzstrategie ein Minusbudget in dieser Grössenordnung für das Jahr 2022 vertretbar ist. In den Jahren 2022 bis 2026 wird ein aufsummiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung von minus 750'000 Franken erwartet, gerechnet mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 65 Prozent. (haz)