Budget 2022 Zugs Stadtrat macht den Schulhausbau zur ersten Priorität Für die kommenden Jahre fliesst viel Geld der Stadt Zug in verschiedene Infrastrukturprojekte. Diese Bauten kann die Stadt bestens stemmen. Nur bei einer dringlichen Sache heisst es für einmal mit dem Gewehr bei Fuss zu stehen. Marco Morosoli 26.10.2021, 17.01 Uhr

Bei Budgetkonferenzen schaffen es viele Finanzchefs geschickt, etwas an den Mann oder die Frau zu bringen, das nicht um Programm des Medienanlasses gehört. In dieser Disziplin versteht der Stadtzuger Vorsteher des Finanzdepartements André Wicki sein Handwerk. Das zeigte sich bei der Budget-Pressekonferenz vom Dienstag, 26. Oktober, des Zuger Stadtrats eindrücklich. Der SVP-Mann Wicki referierte über verschiedene Budgetposten mit einem kürzerem oder längeren Zeithorizont. Ohne die Stimme zu erheben, streute er dann ein, dass die Rechnung der Stadt Zug für das laufende Jahr wohl die Budgetziele übertreffe. Für das laufende Jahr 2021 hatte der städtische Finanzvorstand mit einem Überschuss von rund 500'000 Franken gerechnet. Aus dieser Summe könnte nun eine zweistellige Millionenzahl resultieren. Als Grund für diesen Budget-Durchbruch nannte André Wicki einen «Einmaleffekt» und solche Zahlungen seien «nicht planbar».

Ob dieser einmalige Bonus der Stadt Zug zu einem Rekord-Überschuss verhilft, muss bis im kommenden Frühjahr offen bleiben. Fakt ist, dass die Stadt Zug gemäss ihrer Langfristplanung immer positiv abschliessen will. Der Treiber für diese konservative Sicht dürfte der Corona-Pandemie geschuldet sein. Guter Dinge darf Wicki auch deshalb sein, weil die angedachten Investitionen die städtischen Kassen nicht in die Schieflage bringen.

Für die Erweiterung der Schulanlage Herti Zug will der Stadtrat rund 65 Millionen Franken aufwenden. Bild: Stefan Kaiser (27. Mai 2020)

Vielmehr hat die Stadt in den vergangenen Jahren Vorfinanzierungen gebildet. Inzwischen werden die ersten Bauprojekte gestartet, und die dafür vorhandenen Vorfinanzierungen verwendet. Diese angehäuften Gelder erreichen eine Höhe von 5,1 Millionen Franken. Insgesamt will die Stadt gemäss ihrer Langzeitplanung bei verschiedenen Schulbauten bis ins Jahr 2031 rund 140 Millionen Franken einsetzen. Der grösste Brocken ist hierbei die Schulanlage Herti. Dorthin sollen 65 Millionen Franken fliessen. Bei diesem Infrastrukturprojekt heisst es in den Budgetunterlagen der Stadt schlicht: «Erweiterung Schulanlage, Neubau». Der nächste hohe Budgetposten (28 Millionen Franken) fliesst in den Neubau der Heilpädagogischen Schule im Bereich der Maria-Opferung-Anlage.

Auch im Bereich des Guthirt-Schulhauses soll ein Ausbau an die Hand genommen werden. Da auf dem Gelände der heutigen Anlage kaum noch Platz für einen weiteren Ausbau vorhanden ist, soll anderswo dafür Raum geschaffen werden. Auf Nachfrage mochte die zuständige Chefin des städtischen Baudepartements, Eliane Birchmeier (FDP), nichts Konkretes zu diesem Projekt sagen. Gespräche in dieser Sache liefen immer noch. Investitionen in schulische Infrastruktur sind so oder so angezeigt. Die Stadt rechnet bis 2026 mit rund 2700 Schülerinnen und Schülern. Das sind ungefähr 200 mehr als heute.

«Zug geht es gut. Zug geht es auch weiterhin gut.»

Ein wichtiger Ausgabeposten ist und bleibt auch das Projekt Stadtentwässerung. Bis ins Jahr 2015 plant die Stadt in diesem Segment Ausgaben in der Höhe von rund 10 Millionen Franken. Die Sanierung der Sporthalle beim Arenaplatz schlägt mit rund drei Millionen Franken zu buche. Gegen Ende 2022 ist der neue Ökihof in der Verlängerung der Industriestrasse nutzbar. Voller Stolz konnte der städtische Finanzchef André Wicki sagen: «Zug geht es gut. Zug geht es auch weiterhin gut.»

Der städtische Finanzchef richtete bei der Budget-Präsentation den Blick auch über die Landesgrenzen. Er stellte fest, dass es im internationalen Steuerumfeld zu Veränderungen komme. Er hat dabei die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angestossene Minimalsteuer von 15 Prozent im Auge. Davon betroffen dürften in erster Linie global agierende Unternehmen sein. Diese sollen ihre Abgaben dort entrichten, wo die Umsätze erzielt werden. 136 Staaten weltweit haben sich, gemäss einer Mitteilung der OECD, über diesen Steuerstandard verständigt. André Wicki sagte dazu: Es sei besser da mitzumachen.

«Dann kannst du auch mitreden.»

Die Stadt Zug leistet viel für den inneren Zusammenhalt im Kanton

Immer wieder anregend sind bei den städtischen Budgetpräsentationen die Zahlungen, welche die Stadt Zug in den kantonalen wie auch in den eidgenössischen Finanzausgleich einschiesst. In den nächsten Jahren soll sich diese städtischen Transferzahlungen bei einer Zahl von rund 80 Millionen Franken einpendeln. Die grössten Nehmer sind Cham (22,3 Millionen Franke) und Unterägeri 19,7 Millionen Franken. Die Behauptung der SVP Schweiz, dass die Stadt auf Kosten der Landschaft lebe, ist im Kanton Zug nicht zu halten. Bei Gesamteinnahmen von etwa 305 Millionen Franken fressen diese Zahlungen rund 25 Prozent weg.

Die Ortsplanungs-Revision ist das wichtigste Geschäfte der nächsten Dekade

Ein weiteres Projekt des Herzens ist dem Stadtrat die Digitalisierung der Verwaltung. Weitere Herausforderungen sind die Verkehrssituation, die Verfügbarkeit von zahlbarem und modernen Mietflächen. Vieles dürfte zudem mit der Ortsplanungs-Revision vorgespurt werden. Um das angepeilte Bevölkerungswachstum ohne Einzonung von Bauland erreichen zu können, hilft nur verdichten.