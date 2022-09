Budget 2023 254 Millionen Überschuss: Der Zuger Finanz-Leuchtturm überstrahlt fast die ganze Schweiz In den folgenden Jahren kann der Kanton Zug die Investitionen locker stemmen. Im laufenden Jahr wie auch 2023 bleiben die Überschüsse dreistellig. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.04 Uhr

Zug: Stadtansicht Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. September 2022)

Der Kanton Zug hat und ist ein Zug. Dem von sieben schweren Lokomotiven gezogenen Kantons-Güterzug gibt Rangierpersonal an jedem Bahnhof weitere sehr, sehr schwere Wagen mit. Selbst bergauf in Richtung Gotthard verlangsamt der Schwertransport auf der Schiene jedoch seine Fahrt überhaupt nicht.

Ein solches finanzielles Kraftpaket stellt im Augenblick auch der Kanton Zug dar. Die Defizite der späten 2010er-Jahre sind aus den Köpfen der Zugerinnen und Zuger verschwunden, die sich, aus welchen Gründen auch immer, mit den Kantonsfinanzen befassen.

Bevölkerungswachstum füllt den Kassenschrank

An dieser Wahrnehmung ändert sich auf absehbare Zeit kaum etwas. Heinz Tännler, der Chef der Finanzdirektion des Kantons Zug, verkündete im Sitzungszimmer dieser Behörde am Mittwoch (14. September 2022), dass der Kanton für das kommende Jahr einen Überschuss von rund 254 Millionen Franken erwarte.

Heinz Tännler, Chef der Finanzdirektion des Kantons Zug. Bild: Maria Schmid (Zug, 10. August 2022)

Auch die laufende Rechnung, so formulierte es der Zuger Finanzdirektor, «entwickelt sich deutlich besser» als prognostiziert. Das Bevölkerungswachstum, worunter sich «steuerstarke Zuzüger» befinden, füllt aktuell den kantonalen Kassenschrank üppig.

Heinz Tännler sagt dazu mit der Art eines Routiniers: «Gegenüber dem Budget 2022 wächst der gesamte Ertrag der Zuger Erfolgsrechnung um 170 Millionen Franken.»

Allein auf weiter Flur

Dass auch andere Schweizer Stände eine Zunahme der Bevölkerungszahl melden, ist allgemein bekannt. In Zug haben diese Zuzüge jedoch eine andere Qualität. Das zeigt eine andere Bemerkung von Heinz Tännler:

«Diese Menschen kommen nicht mit leeren Portemonnaies.»

Voller Stolz verkündete der Zuger Finanzdirektor bei der Präsentation des Budgets 2023, dass in diesem Budget keine Gelder aus Überschüssen der Schweizerischen Nationalbank eingestellt seien. Er rechne, so Tännler, aktuell eher nicht mit Leistungen von dieser Institution.

Zugs oberster Kassenwart vergass in diesem Zusammenhang auch nicht speziell zu erwähnen, dass der Kanton Zug mit dieser Praxis alleine auf weiter Flur sei.

Inwiefern andere Stände NFA-Gelder in ihre Budgets eingerechnet haben, ist nicht verbrieft. Was dabei auffällt: Der Zuger Finanzdirektor redet über dieses Finanzvehikel mittlerweile mit einer gewissen Leichtigkeit:

«Wir sind so erfolgreich unterwegs, da muss man damit rechnen, zahlen zu müssen.»

Der Zuger Pro-Kopf-Wert der NFA-Kosten wächst weiterhin stark an

Wenig später ergänzte Tännler noch, dass Zug «sehr viel abliefere». Aktuell kommt pro Person eine Summe von 2800 Franken zusammen. Geht es in von der Zuger Finanzdirektion vorgezeichneten Wegen weiter, dürfte dieser Pro-Kopf-Wert der Überweisung in den Nationalen Finanzausgleich bald einmal 3500 Franken übertreffen.

Tännler fügte dann noch hinzu, dass beim prognostizierten Szenario der Finanzdirektion dadurch der Kanton Zürich vom 1. Platz verdrängt werden könnte. Im Anschluss wollte Tännler noch etwas zum NFA loswerden:

«Wir sind nicht Profiteure.»

Es sei ein Beitrag zur Solidarität innerhalb der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Stolz vermerkte der Kassenwart des Kantons im Weiteren, dass das Hinarbeiten von Zug und anderen Geber-Kantonen hin zu einem NFA-Kompromiss erwähnenswert sei: «Er hat es gebracht. Die Berechnung der NFA-Beiträge basiert nun auf einer arithmetischen Operation.»

Eine andere NFA-Premiere fand Heinz Tännler ebenfalls erwähnenswert: «Wir haben zum ersten Mal überhaupt Geld aus dem NFA-Top erhalten.» Der Betrag ist mit 1,3 Millionen Franken im Vergleich zum Zuger Budget 2023 eine Randnotiz, hat aber Symbolcharakter.

Die Mindeststeuer der OECD auf 2024 umzusetzen, ist und bleibt ein ambitioniertes Ziel

Doch noch eine Spitze loswerdend, erinnerte der Zuger Finanzdirektor daran, dass Zug ja auch grosse Geldbeträge in die AHV-Kasse in Genf transferiere. Das Gleiche sei bei der Bundessteuer der Fall.

In steuerlicher Hinsicht befasst sich der Kanton Zug auch mit den potenziellen Auswirkungen der Mindeststeuer von 15 Prozent der Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dort gibt es Druck, weil die neue Steuer ab 2024 in den OECD-Vertragsstaaten gelten soll.

Da die hohen Zuger Ertragsüberschüsse über das nächste Jahr hinaus anhalten, bleibt genug Geld, um die anstehenden Investitionen der nächsten Jahre aus eigener Kraft zu stemmen. An der Umfahrung Cham-Hünenberg baut der Kanton schon. Weitere Projekte sind unter anderen die Shedhalle an der Hofstrasse, der Neubau des Staatsarchivs am gleichen Ort sowie die Erstellung der Durchgangsstation Asyl in Steinhausen.

Der Zuger Finanzdirektor erwähnt dann am Schluss, etwas ausserhalb der Routine, die geopolitische Situation. So rechnet der Kanton mit einer Verdoppelung der Zahl der Menschen aus der Ukraine (von 1500 Personen auf 3000 Personen). Auch die Entwicklung der Covid-19-Pandemie sei ungewiss. Kürzlich ist noch die drohende Strommangel-Lage hinzugekommen.

