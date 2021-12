Baar: Zwei Mal Schüler auf gleichem Fussgängerstreifen angefahren

Büelplatz in Baar Zweimal wurden Schüler auf demselben Fussgängerstreifen angefahren: Der Kanton analysiert die Situation nun Für den Schulweg und die genaue Route seien die Eltern verantwortlich, heisst es von Seiten der Gemeinde. Damit Unfälle vermieden werden, unternimmt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Zuger Polizei und dem Kanton einiges. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kreuzung am Büelplatz in Baar ist auch ein vielfrequentierter Schulweg. Mathias Blattmann (Baar, 30. November 2021)

Mitte November wurden zwei Schüler auf einem Fussgängerstreifen auf der Marktgasse in Baar von einem Auto erfasst. Die beiden Knaben, zehn und elf Jahre alt, wurden erheblich verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht – eine Horrorvorstellung, nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern auch für Eltern und Autofahrerinnen und Autofahrer.

Dabei war das bereits der zweite Unfall mit Schülern in diesem Gebiet innerhalb eines halben Jahres. Die betroffene Kreuzung Marktgasse/Langgasse und Rigistrasse/Büelstrasse ist berüchtigt und unübersichtlich: viel Verkehr, viele Signale und viele Fussgängerstreifen. Zwar gibt es für die Fussgänger Ampeln. Doch gerade Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer der Markt- und Langgasse finden sich oft in unübersichtlichen Situationen wieder: Muss ein Rechts- oder Linksabbieger länger warten, kann es sein, dass die nachfolgenden Fahrzeuge erst dann weiterfahren, wenn das Lichtsignal eigentlich bereits wieder auf Rot gewechselt hat – und damit folglich die Fussgänger bereits Grün haben.

Hinzu kommt, dass Baarer Schüler, die zwischen den Schulhäusern Sennweid an der Büelstrasse und Dorfmatt an der Inwilerstrasse oder dem Schulhaus Marktgasse pendeln, gezwungenermassen die Kreuzung passieren. Eine unbefriedigende, und wie die Zwischenfälle beweisen, gefährliche Situation. Frank Kleiner, stellvertretender Kommunikationsverantwortlicher der Zuger Polizei, gibt auf Nachfrage Auskunft:

«Bei den erwähnten Unfällen waren die beiden Fahrzeuglenkenden unaufmerksam.»

Er bestätigt auch, dass beide Male derselbe Fussgängerstreifen betroffen war.

Viele Ampeln, viele Fussgänger, viel Verkehr am Büelplatz in Baar. Mathias Blattmann (Baar, 30. November 2021)

Als Unfallschwerpunkt tauche die Baarer Kreuzung in der Unfallstatistik der Zuger Polizei allerdings nicht auf, wie Frank Kleiner sagt. Zudem seien die Schulwege im Kanton Zug seit Jahren konstant sicher. «Glücklicherweise verzeichnen wir nur wenige schwere Verkehrsunfälle mit Kindern», führt Kleiner aus. Damit dies so bleibe, brauche es alle: «Nur gemeinsam lässt sich das Risiko eines schweren Unfalls auf ein Minimum reduzieren, denn jeder Unfall ist einer zu viel.»

Für den Schulweg sind die Eltern verantwortlich

Bei der Frage nach der Verantwortlichkeit der Verkehrssicherheit für Fussgänger und insbesondere Schülerinnen und Schüler, verweist Kleiner auf die Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Baudirektion. Im besagten Fall ist der Kanton in der Pflicht: «Da besagte Kreuzung an einer Kantonsstrasse liegt, wird die Baudirektion in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsdirektion und der Gemeinde Baar eine Analyse vornehmen und danach entscheiden, ob an der Kreuzung etwas geändert werden soll», so Baudirektor Florian Weber auf Nachfrage.

«Der Kanton plant einen Ausbau der Marktgasse und des Büelplatzes. In diesem Projekt sind Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr vorgesehen, welche die Gemeinde mittels Stellungnahmen eingebracht hat», sagt der Baarer Gemeinderat Zari Dzaferi.

«Der Schulweg und die genaue Route ist Sache der Eltern», führt er weiter aus. Das gelte in Bezug auf die Nutzung von Fahrzeugen wie Fahrräder, Kickboards et cetera. Er ergänzt:

«Es ist wichtig, dass die Eltern bestimmen, wie die Kinder den Schulweg meistern.»

Die Schulen Baar haben zusammen mit der Verkehrsinstruktion der Zuger Polizei sowie der Abteilung Sicherheit und Werkdienst sogenannte Schulwegkarten, die sichere Schulwege aufzeigen, erarbeitet. Die Verkehrsinstruktion der Zuger Polizei sind über das ganze Jahr verteilt in den Kindergärten und Schulen präsent. Sie läuft mit den Schülerinnen und Schüler die Wege ab und instruiert das richtige Verhalten an Kreuzungen und Lichtsignalen und lernen, wo Gefahren lauern (siehe Infobox).

Eine neue Schulwegkarte ist in Arbeit

Diese Verkehrsinstruktionen hätten sich gut etabliert und erhöhten die Schulwegsicherheit. «Aktuell werden die dafür verwendeten Markierungen ‹Julia&Luca› permanent auf den Schulwegen angebracht», so der Abteilungsvorstand Sicherheit und Werkdienst. Bis jetzt wurden diese jeweils mit Kreide vom Verkehrsinstruktor immer neu gezeichnet. Rund 70 Markierungen als Kindertrottoirs «Julia&Luca» sind im Baarer Gemeindegebiet seit Herbst 2021 zu finden. «Die grünen Kinderfiguren visualisieren den Schülerinnen und Schülern das richtige und sichere Bewegen auf den Trottoirs, das heisst auf der verkehrsabgewandten sicheren Seite», ergänzt Zari Dzaferi.

Die Gemeinde überprüfe die Schulwegsicherheit regelmässig, führt er weiter aus: «Im Jahr 2022 wird, unabhängig von den Unfällen am Büelplatz, mit externen Experten eine Schulwegkarte ‹Zentrum› erarbeitet, die die Situation analysiert und Handlungsempfehlungen abgibt.» Auf einen Lotsendienst hingegenverzichtet die Gemeinde Baar bewusst, weil dieser nur zu ausgewählten Zeiten im Einsatz sei. «Schulkinder sind aber den ganzen Tag unterwegs», so der Gemeinderat.

Das rät die Polizei Schülerinnen und Schülern Kinder können die Geschwindigkeit und Distanz nicht abschätzen und sind darauf angewiesen, dass Fahrzeuge am Fussgängerstreifen ganz angehalten werden. Zudem soll auf Handzeichen verzichtet werden. Kinder haben ein eingeschränktes Wahrnehmungsfeld, Gehör und Orientierung sind noch nicht voll entwickelt. Darum sehen sie Dinge am Rande ihres Sichtfelds nicht. Die Zuger Polizei appelliert darum an die erwachsenen Verkehrsteilnehmenden, aufmerksam zu sein und mit etwas mehr Geduld und Gelassenheit den Kindern gegenüber zu agieren. Fünf Tipps für Eltern - Den Weg mit dem Kind üben. Und zwar nicht erst am ersten Kindergarten- oder Schultag, sondern vorher und mehrmals. - Nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg wählen. - Genügend Zeit einplanen, damit das Kind in Ruhe zur Schule gehen kann. - Kinder helle Kleidung tragen lassen und mit reflektierendem Material ausstatten, zum Beispiel an Schuhen, Jacken oder Rucksäcken. - Am besten gehen Kinder zu Fuss oder je nach Distanz und Fähigkeiten mit dem Velo zur Schule. Das Kind sollte so lange wie nötig begleitet werden.

