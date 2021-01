Bühne «Kultur hat nun mal einen Wert» – der Zuger Kabarettist Michael Elsener über seine «Gute-Nacht-Shows» und Unterstützung Die live Kultur steht wieder still. Auch der Zuger Kabarettist Michael Elsener versucht neue Wege, diese schwierige Zeit zu überbrücken. Andreas Faessler 08.01.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Elsener präsentiert seine «Bettgeschichten» via Internet. Bild: Matthias Jurt (Zug, 4. September 2020)

Not macht ja erfinderisch. Und vor allem die von der Coronapandemie arg gebeutelten Kulturschaffenden hatten sich in jüngster Zeit wiederholt auf ihren Einfallsreichtum zu verlassen, um neue Wege und Formate zu finden und so dem gänzlich zum Erliegen gekommenen öffentlichen Kulturbetrieb nicht vollends ausgeliefert zu sein. Durch die Stilllegung sämtlicher Bühnen musste sich denn auch Michael Elsener mit Alternativen auseinandersetzen, wo die Tätigkeit des Zuger Kabarettisten vornehmlich live vor Publikumsaugen im Rampenlicht stattfindet.



Jetzt macht sich Elsener das Internet zunutze, um seine kulturellen Beiträge auf einem besonderen Weg unter die Menschen zu bringen. Er beruft sich dabei auf sein persönliches Format «Die Gute Nacht Show», bei der er sich mit einer prominenten Person aufs Bett setzt und/oder ins Bett legt und mit ihr auf Tuchfühlung geht. «Meine ursprüngliche Idee war es damals, ein neues Format ins Leben zu rufen, das sich abseits der herkömmlichen Talkshows bewegt, wo Leute sich für gewöhnlich mehr oder weniger oberflächlich über bestimmte Themen äussern», sagt Elsener. Gemeinsam mit seinen Gästen unter einer Decke liegend, entlockt der Kabarettist ihnen sogenannte «Bettgeschichten», heisst, der Inhalt des Gespräches ist persönlicher, intimer, privater.

«Diese Unterhaltung ist allgemein inspirierender und tiefsinniger, meine Gäste werden nahbarer und die Zuschauer können so im Idealfall auf witzige Art Inspiration für ihr eigenes Leben mitnehmen.»



Im November und Dezember hat Michael Elsener – als hätte er die zweite Welle der schärferen Restriktionen vorausgesehen – mehrere solcher «Bettgeschichten»-Sessions durchgeführt und aufgezeichnet. So ist er etwa mit Mike Müller, Renato Kaiser, Regula Rytz oder Roger de Weck in die Federn gehüpft und hat ihnen ein paar private Delikatessen entlockt und sie mit kurzen Games herausfordert, um so auch ihre kompetitive Seite zu zeigen.

Bettgeschichten: Michael Elsener in der Heia mit Mike Müller. Bild: PD

Diese aufgezeichneten Shows hat Michael Elsener nun in mehrere einzelne, inhaltlich eigenständige Clips zerlegt, die er seinem Publikum, während des aktuellen Coronakulturvakuums schön aufbereitet, via Internet präsentieren will. Da die Produktion der Show wie auch der Videosequenzen mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden ist, soll der Konsum dieser Talks im Bett von Michael auch etwas kosten dürfen.



Keine langfristigen Pläne mehr

Als Präsentationskanal hat der Zuger den amerikanischen Anbieter Patreon (www.patreon.com, suchen nach «Michael Elsener») entdeckt, über den Kunstschaffende von ihren Fans unterstützt werden können. Bereits für ein paar Franken können die Inhalte genossen werden. Verschiedene Tarifmodelle bieten unterschiedliche Optionen. «Kultur hat nun mal einen Wert», sagt Michael Elsener dazu. Es gehe ihm nicht zuletzt auch darum, ein kleines Zeichen gegen die heutige Gratis-Mentalität zu setzen. «Das zusammengekommene Geld kommt denen zugute, die an den Bettgeschichten mitgearbeitet haben.» Wie lange der Zuger dieses Modell fahren will, bleibt offen.



«Ich habe mittlerweile aufgehört, langfristige Pläne zu machen, und möchte damit in erster Linie einfach mal ausprobieren, ob diese Art zum Konsumieren meiner witzigen und inspirierenden Bett-Talks auf Anklang stösst.»

Vorgesehen ist, dass zweimal im Monat neue Talks aufgeschaltet werden.



Was aber schon feststeht: Für 2021 sind weitere «Gute Nacht Shows» live auf der Bühne geplant. «Ich hoffe, dass es damit im März losgehen kann», so Elsener. So viel darf verraten werden: Unter seinen Gästen sind abermals illustre Persönlichkeiten, etwa Schauspieler Andrea Zogg, Kafi Freitag oder Abt Urban Federer von Einsiedeln.



Unterstützt werden kann Michael Elsener unter www.patreon.com/michaelelsener