Zuger Regierungsrat Wer den Schweizer Pass will, soll künftig länger warten müssen – der SVP reicht das nicht Der Bund sieht, wie der Kanton Zug, derzeit eine Karenzfrist von drei Jahren vor für Personen, die sich einbürgern lassen wollen. Zug will nun diese Wartefrist auf fünf Jahre verlängern. Einer Partei ist dies noch zu wenig streng. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 23.06.2022, 11.30 Uhr

Der Kanton Zug will seine Einbürgerungspraxis. verschärfen. Bild: Keystone

Wer das Schweizer Bürgerrecht wünscht, der muss heute viel mehr als nur Geduld haben. Im Eidgenössischen Bürgerrechtsgesetz sind die Mindestvorschriften für die Erlangung des Bürgerrechts definiert. Unter anderem verlangt dieses Gesetz die «Respektierung der Werte der Bundesverfassung» wie auch die «Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung».

Die Kantone haben jedoch einen «gewissen Gestaltungsraum». Diesen nützt Zug nun aus. Aus einer kürzlich vom Kanton auf seiner Website (www.zug.ch/vernehmlassungen) aufgeschalteten Vorlage geht hervor, wo die Schraube beim Einbürgerungsverfahren anzieht. Wer den Schweizer Pass begehrt, der soll künftig den Beweis erbringen, dass er während fünf Jahren vor der Eingabe mit der Sozialhilfe nichts zu schaffen hatte.

Es versteht sich aufgrund des Vorerwähnten von selbst, dass ein Bezug von Sozialhilfe während des Einbürgerungsprozesses zum sofortigen Abbruch desselben führt.

Um diese angepeilte Verschärfung des zugerischen Bürgerrechtsgesetzes zu erreichen, ist nur gerade der Paragraf 5 zu ändern. Dort könnte bald stehen: «Eingebürgert werden kann nur, wer in den letzten fünf Jahren vor der Einreichung des Einbürgerungsgesuchs und während des Einbürgerungsverfahrens keine Sozialhilfe bezogen hat oder diese vollständig zurückerstattet hat.»

In seiner Botschaft schreibt der Regierungsrat, dass diese Fristverlängerung dazu diene, die gewünschte «langfristige finanzielle Unabhängigkeit» des Bewerbers «unter Beweis zu stellen». Geld ist, und das geht aus den Unterlagen des Regierungsrats klar und deutlich hervor, der Treiber für diese Gesetzesnovelle.

Regierung macht sich für Ermessensspielraum stark

In der aktuellen Vorlage zur Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes liesst sich dies dann so: «Durch die Verschärfung kann dagegen das Risiko reduziert werden, dass Personen eingebürgert werden, die nach der Einbürgerung in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten und der finanziellen Unterstützung der Bürgergemeinde bedürfen.»

Pflichtschuldigst verweist der Regierungsrat darauf, dass auch nach der Vollendung der Gesetzesrevision eine Hintertür noch einen Spalt offen bleibt. Dieser ergibt sich durch das Wort «Ermessensspielraum». Dieser Begriff besagt, dass eine Behörde gewisse Freiheiten bei der Anwendung des Rechts geniesst.

Konkret bedeute dies, dass die Einbürgerungsbehörde der «besonderen Situation der einbürgerungswilligen Person angemessen Rechnung zu tragen hat, wenn diese nicht selbst verschuldet ist». Wobei hier im Raum steht, wer und wie über die Schuldfrage entscheidet.

Mehrheit der Kantone vertraut auf Bundeslösung

In die gleiche Kategorie gehört der Hinweis des Regierungsrats, dass bei einer einbürgerungswilligen Person, die Sozialhilfe beziehe, nicht darauf geschlossen werden könne, dass sie alle Integrationskriterien verfehle.

All diese Formulierungen zeigen, dass beim Einbürgerungsverfahren verschiedene Faktoren ineinanderwirken. Der Regierungsrat kommt mit dieser Novelle einem parlamentarischen Auftrag nach. Der Kantonsrat erklärte eine Motion der SVP für teilerheblich. Diese verlangte allerdings eine Karenzfrist von zehn Jahren.

Eine solche Wartefrist gilt in den Kantonen Bern, Graubünden, Aargau und Tessin. In den Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden, Basel-Landschaft und Thurgau gilt eine Fünfjahresregel. Bei einer Annahme der Teilrevision würde also der Kanton Zug in dieser zweiten Gruppe Aufnahme finden. Die restlichen Kantone nehmen Rückgriff auf die eidgenössische Regel.

Auch die finanziellen Auswirkungen der geplanten Gesetzesanpassung vergisst der Autor der Bürgerrechtsvorlage nicht. Einbürgerungswillige, die mit der Sozialhilfe etwas zu schaffen haben, beziehen diese weiterhin bei der Einwohnergemeinde. Deren Beiträge könnten steigen. Bei den Bürgergemeinden jedoch würde diese Entwicklung zu tieferen Auslagen für die Sozialhilfe führen.

Die Vernehmlassung zum Bürgerrechtsgesetz endet am 31. Oktober 2022. In Kraft treten könnte das teilrevidierte Gesetz frühestens Mitte 2024.

