Röbi Koller bei HeuteZUGast

ZUG Bühnengespräch mit Zuger Ex-Taxifahrer und Moderator In der dritten Ausgabe von «Heute ZUGast» wird Röbi Koller aus seinem Leben berichten. Andreas Faessler 22.11.2021, 05.00 Uhr

Dominik Widmer moderiert «HeuteZUGast». Bild: PD

Röbi Koller ist heute als Fernsehmann national bekannt. Ende der 1970er-Jahre chauffierte er Leute in seinem Taxi durch Zug und darüber hinaus. Wie ihn seine Jugendzeit in Zug prägte, erzählt er frei von der Leber an der nächsten, dritten Ausgabe von «Heute ZUGast», dem neuen Bühnenformat im Theater im Burgbachkeller. Moderiert vom Radiomann Dominik Widmer, selbst gebürtiger Zuger, kommen bei «Heute ZUGast» jeweils Menschen aus Zug oder mit Zuger Hintergrund zu Wort und erzählen frisch und frei aus ihrem Leben.

Ebenfalls dabei ist Mette Rotboll. Die Dänin ist Unternehmerin im Finanzsektor und lebt seit den 1990er-Jahren als Expat in Zug. Sie ist Mitgründerin von Think Yellow – einem Start-up, das sich zum Ziel gemacht hat, die Gleichberechtigung im Investitionsprozess zu fördern. Als «alte Häsin» weiss Mette Rotboll bestimmt viel darüber zu berichten, wie sie als Zugezogene auf Stadt und Kanton und deren Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten blickt.

Stargast der Musikszene

Für den musikalischen Rahmen sorgt diesmal die multidisziplinäre und international bekannte Künstlerin Cégiu, 1984 als Céline-Giulia Voser in Zug geboren, ist das stilistische und thematische Spektrum der Komponistin und Musikerin sehr breit. Mit intensivem, oft bewegendem Sound ruft sie bei ihrem Publikum Emotionen hervor. Diesen Herbst ist ihr neues Album «Glowing Goodbyes» erschienen. An diesem Abend wird es bestimmt die eine oder andere Hörprobe daraus geben.

Die dritte Ausgabe von «Heute ZUGast» findet statt am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr Im Burgbachkeller. Tickets unter www.heutezugast.ch oder www.burgbachkeller.ch (fae)