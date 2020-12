Bundesgericht Eine ehemalige Zuger Kantonsangestellte verliert Lohnstreit Eine Flüchtlingsbetreuerin fühlt sich beim Lohn diskriminiert. Sie lehnt eine Vergleichszahlung ihres früheren Arbeitgebers ab – und steht nun mit leeren Händen da. Manuel Bühlmann 01.12.2020, 17.00 Uhr

Einig waren sich beide Seiten zumindest in einem Punkt: Das Arbeitsverhältnis wurde per Ende Mai 2018 einvernehmlich beendet. Ungeklärte Fragen blieben – und beschäftigten fortan sämtliche Instanzen bis hoch zum Bundesgericht. Ausgelöst hatte den Rechtsstreit zwischen der Angestellten und ihrem damaligen Arbeitgeber, das Sozialamt des Kantons Zug, ein abgelehnter Antrag auf Änderung der Funktionsbezeichnung. Die Mittvierzigerin, die seit 2012 im Auftrag das Kantons Zug in einer Durchgangsstation als Flüchtlingsbetreuerin gearbeitet hatte, wollte neu als «Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin» angestellt und in eine höhere Lohnklasse eingeteilt werden.