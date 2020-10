Bundesgericht entscheidet: Der Kanton Zug muss einer Zürcher Firma Steuern zurückzahlen Eine Zürcher Firma verlegt ihren Sitz in den Nachbarkanton, verschweigt den Zuger Steuerbehörden wichtige Angaben – und muss trotzdem nicht doppelt Steuern zahlen. Manuel Bühlmann 19.10.2020, 12.00 Uhr

Die Zuger Steuerverwaltung und der Verwaltungsrat fanden rasch eine Lösung, die für beide Seiten passte. Das Unternehmen, das seinen Sitz im Frühjahr 2010 aus einer Zürcher in eine Zuger Gemeinde verlegt hatte, sollte fortan im Kanton Zug besteuert werden. Einen Strich durch die Rechnung machte ihnen allerdings das Zürcher Steueramt, knapp vier Jahre später. Die Behörde beanspruchte die Steuerhoheit für den eigenen Kanton. Ein Entscheid, der von allen Zürcher Instanzen und nun auch vom Bundesgericht bestätigt worden ist.

Aus Zuger Sicht ist daher ein anderer Aspekt des am Montag, 19. Oktober, veröffentlichten höchstrichterlichen Urteils von Interesse: Die fünf Bundesrichter hatten die Frage zu klären, ob das Unternehmen – trotz des geltenden Doppelbesteuerungsverbots – in zwei Kantonen Steuern zu zahlen hat oder ob die Zuger Behörden die bereits eingezogenen Gelder wieder zurücküberweisen müssen.

Vor Bundesgericht kritisiert die Steuerverwaltung des Kantons Zug das Vorgehen des Unternehmens, das sich mittlerweile in Liquidation befindet, als rechtsmissbräuchlich. Der Vorwurf lautet, die Verantwortlichen hätten zentrale Informationen unterschlagen, etwa in Bezug auf den damals bereits erfolgten Verkauf einer Software. Die Steuerverwaltung ist der Ansicht, die Firma müsse die Konsequenzen einer Doppelbesteuerung hinnehmen. Das Recht, sich dagegen zu wehren, hätte das Unternehmen demnach verwirkt.

Unvollständig, aber nicht unwahr

Die Bundesrichter teilen die Einschätzung der Zuger Steuerverwaltung, wonach die Firma gegenüber der Behörde nicht alle wichtigen Angaben offengelegt hat. Die Anfrage für einen Vorbescheid – ein sogenanntes Steuerruling – habe «nicht eine in jeder Hinsicht transparente und zutreffende Sachverhaltsschilderung» enthalten. Daraus sei in keiner Weise erkennbar gewesen, dass die Firma mit ihrer Software zur Qualitätsverbesserung von digitalen Bildern bereits zuvor «ihr einziges wesentliches Aktivum» verkauft habe. Der abgeschlossene Kaufvertrag sei gegenüber den Behörden verschwiegen worden. Genauso wie der Umstand, dass sich in der Folge die Einnahmen auf die Gebühren für die während einer bestimmten Zeit weiterlaufenden Lizenzen beschränken würden. Trotzdem urteilt das oberste Gericht, auch wenn die Anfrage an die Steuerverwaltung «nicht als in jeder Hinsicht transparent und vollständig bezeichnet werden kann, enthält sie doch keine eigentlichen Unwahrheiten und stellt damit kein treuwidriges Verhalten im Veranlagungsverfahren dar».

Zu Unrecht doppelt besteuert

Auch sonst sehen die Bundesrichter keinen Anlass, das Beschwerderecht gegen die Doppelbesteuerung für verwirkt zu erklären. Daran vermag auch der vermutete Hintergrund des Kantonswechsels nichts zu ändern: Steuern sparen. Oder wie es im Urteil heisst: Es sei davon auszugehen, die Firma habe ihren Sitz vor allem im Hinblick auf die geplante Liquidation des Unternehmens verlegt, «um dadurch die im Zusammenhang damit entstehende Steuerlast zu minimieren». Das Bundesgericht kommt daher zum Schluss: Es liegt ein Verstoss gegen das in der Verfassung verankerte Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung vor. Dagegen haben sich die Verantwortlichen des Unternehmens mit Erfolg zur Wehr gesetzt. Ihre Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als sie die Steuern im Kanton Zug zwischen Anfang Juni 2010 und Ende Mai 2013 betrifft. Für die unterlegene kantonale Steuerverwaltung bedeutet dies: Sie muss die bereits einkassierten Beträge zurückerstatten.

Bundesgerichtsurteil 2C_522/2019 vom 20. August 2020