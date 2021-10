Bundesgericht Trotz eingestelltem Strafverfahren musste ein Zuger über 52'000 Franken bezahlen – zu Unrecht Obwohl die Zuger Staatsanwaltschaft ein Betrugsverfahren einstellte, wurden die entstandenen Kosten verrechnet. Dagegen wehrte sich einer der Betroffenen erfolgreich vor Bundesgericht. Julian Spörri 08.10.2021, 12.00 Uhr

Im Jahr 2019 wurde das Strafverfahren wegen gewerbsmässigen Betruges gegen vier Telefonverkäufer eingestellt. Man könnte annehmen, dass damit die Sache abgeschlossen wäre. Tatsache ist jedoch, dass sich die Justiz auch über zwei Jahre später noch mit dem Fall beschäftigt. Der Grund: Einem der Beschuldigten wurden Verfahrenskosten in der Höhe von 52'513 Franken auferlegt. Dagegen setzte sich dieser zur Wehr – zu Recht, wie das neu veröffentlichte Bundesgerichtsurteil zeigt.

Doch um was geht es im Fall überhaupt? Der erwähnte Mann verkaufte im Auftrag seiner Arbeitgeberin telefonisch Aktien einer Drittfirma. Gegen Letztere eröffnete die Zuger Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren. Die beschuldigte Firma habe Aktien an unprofessionelle Anlegerinnen und Anleger verkaufen lassen und dabei «unwahre Köderargumente» verwendet, so der Vorwurf. Die Aktien seien als sichere Anlagemöglichkeit dargestellt worden, obwohl sie praktisch keinen Wert hatten. Im Jahr 2016 weitete die Staatsanwaltschaft das Verfahren auf die Finanzdienstleisterin, bei welcher der Telefonverkäufer tätig war, und vier ihrer Angestellten aus. Drei Jahre später wurde es eingestellt.

Unsorgfältige Beratung als Grund für die Zahlung



Der Beschwerdeführer, der sich vor dem Zuger Obergericht erfolglos gegen die Zahlung der Verfahrenskosten gewehrt hatte, forderte, dass der Staat die Rechnung übernehmen müsse. Der Mann lehnte eine direkte Haftung zwischen ihm und den beratenen Personen ab. Er betonte, dass er als Angestellter nur die Pflichten gegenüber seiner Arbeitgeberin wahrgenommen habe.

Anders sieht dies die Zuger Staatsanwaltschaft. Weil der Mann Unbekannten gewerbsmässig Anlagetipps gegeben habe, sei ein Auftragsverhältnis entstanden. Dieses bedinge, dass die Beratung sorgfältig und im Interesse der Kundschaft erfolge, was vorliegend nicht zutreffe. Der Mann habe den beratenen Personen mehrere Unwahrheiten kommuniziert. Somit trage er eine Mitschuld an deren nachteiligen Anlageentscheidungen und müsse einen Teil der Kosten des eingestellten Verfahrens übernehmen. Gemäss Schweizer Recht ist dies nämlich dann möglich, wenn der Beschuldigte «rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat».

Obergericht muss sich erneut mit dem Fall beschäftigen



In seinem Urteil hält das Bundesgericht fest, dass zwischen den Geschädigten und dem Telefonverkäufer kein Vertragsverhältnis bestanden habe. Die Funktion des Beschwerdeführers sei diejenige einer Hilfsperson gewesen, die für den Vertragsabschluss zwischen der Finanzdienstleistungsfirma und den beratenen Personen beigezogen wurde. Nur zwischen diesen beiden Parteien habe es Sorgfalts- und Treuepflichten gegeben. Folglich könne dem Mann keine Verletzung seiner Pflichten gegenüber den Anlegerinnen und Anlegern vorgeworfen und als Anlass für die Einleitung des Verfahrens genommen werden.

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde des Mannes gut und weist den Fall zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurück. Zudem muss der Kanton Zug den Beschwerdeführer mit 3000 Franken entschädigen.