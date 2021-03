Bundesgericht Von Zuger Firma gestohlene Millionen verspielt – Familienvater bekommt vor Gericht die Quittung Ein Familienvater nimmt einer Firma 8,8 Millionen Franken ab, um seine Spielsucht zu finanzieren. Vergeblich fordert er vor Bundesgericht eine mildere Strafe. Manuel Bühlmann 17.03.2021, 11.59 Uhr

Lange ging alles gut. Während acht Jahren flog die Masche mit den fiktiven Rechnungen nicht auf. Am Ende hatte ein Familienvater seine Arbeitgeberin, eine Zuger Vermarktungsfirma, um 8,8 Millionen Franken betrogen. Den Grossteil des Geldes brauchte er, um exzessiv zu spielen. Zwar hatte er sich in Casinos sperren lassen, doch seine Spielsucht bekam er dadurch nicht in den Griff. Die Welt des Online-Glücksspiels stand ihm weiterhin offen – bequem und rund um die Uhr per Handy.