Interview Thomas Aeschi will als Fraktionschef wiedergewählt werden – und als Nationalrat auch Er ist linientreu und gilt als einer, der die SVP-Fraktion im Bundeshaus im Griff hat. «Die Arbeit als Fraktionspräsident macht mir echt Freude», sagt der Zuger Nationalrat – und setzt im Gespräch die Prioritäten der SVP-Fraktion für die kommenden Jahre. Der Wahlkampf hat begonnen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 16.11.2021, 17.00 Uhr

Thomas Aeschi spricht an der Herbstsession vom September im Nationalrat in Bern. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone (15. September 2021)

Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi (42, Baar) ist seit Ende 2017 Chef der SVP-Fraktion im Bundeshaus. Am Freitag, 19. November, stellt er sich zur Wiederwahl als Fraktionspräsident. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der Nationalrat, was ihn die vergangenen Jahre politisch als Fraktionschef umgetrieben hat und was er mit seinen Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bern in den nächsten Jahren – er wird für die kommenden zwei Jahre gewählt – erreichen möchte. Thomas Aeschi hat Ökonomie an der HSG studiert und einen Master in Public Administration der Universität Harvard (USA). Er ist seit 2011 Nationalrat und Vizepräsident der SVP Kanton Zug.

Thomas Aeschi, Sie stellen sich als Fraktionspräsident zur Wiederwahl. Weshalb?

Thomas Aeschi: Am 17. November 2017 durfte ich das Amt von meinem Vorgänger Adrian Amstutz übernehmen. Die Arbeit als Fraktionspräsident macht mir echt Freude: Ich bin mit allen Geschäften, die im Parlament behandelt werden, vertraut und pflege einen engen Kontakt zu den einzelnen Fraktionsmitgliedern. Gleichzeitig spreche ich mich parteiübergreifend ab, um bei wichtigen Geschäften Mehrheiten in National- und Ständerat zu erreichen.

Ist das Fraktionspräsidium nicht ein Verschleissjob?

Als Fraktionspräsident bin ich verantwortlich für die Vorbereitung und die Leitung der Fraktionssitzungen, für die Überwachung und den Vollzug der gefassten Fraktionsbeschlüsse, für die Vertretung der Fraktion gegen aussen wie auch für die die Leitung administrativer Arbeiten. Die Arbeit als Fraktionspräsident ist sicher anstrengend, aber auch sehr erfüllend. Ein «Verschleissjob» ist es nicht. Beispielsweise hat Caspar Baader dieses Amt während 11 Jahren von 2001 bis 2012 und Theo Fischer während 9 Jahren von 1989 bis 1998 ausgeübt.

Was war politisch gesehen Ihr grösster Erfolg als Fraktionspräsident mit der SVP-Fraktion?

Seit meiner Vereidigung als Nationalrat im Dezember 2011 habe ich gegen die automatische Übernahme von EU-Recht und gegen die Unterstellung der Schweiz unter den Europäischen Gerichtshof gekämpft. Dank der Beharrlichkeit und der konstanten Präsenz der SVP haben immer mehr Personen die gravierenden Nachteile des Institutionellen Rahmenabkommens erkannt und sich teilweise deshalb auch politisch organisiert. Die Erleichterung war riesig, als vor den Sommerferien 2021 endlich auch eine Mehrheit des Bundesrates den Mut hatte, der EU den Abbruch der Verhandlungen bekanntzugeben. Doch dies war nur ein Etappensieg: Die von den Grünen und der Operation Libero angekündigte «EU-Initiative» will die Schweiz wieder der EU unterstellen und damit das Schweizer Volk entmachten. Die SVP wird solche Pläne erneut mit aller Kraft bekämpfen.

Und welches war die heftigste Niederlage, also diejenige, die Sie am stärksten enttäuscht hat?

Es hat mich schockiert, dass die vom Volk und den Ständen angenommene Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» durch das Parlament schlicht nicht umgesetzt wurde, denn seither geht die Massenzuwanderung unkontrolliert weiter. Auch im letzten, dem durch coronageprägten Jahr, sind wieder netto 61'390 Personen in die Schweiz eingewandert und hier sesshaft geworden. Trotz jährlich Zehntausenden Einbürgerungen leben 2,2 Millionen Ausländer in der Schweiz. Ich sehe hier die SVP wiederum gefordert, sich weiter für die Umsetzung der in der Bundesverfassung festgeschriebenen Höchstzahlen und Kontingente für eine sinnvolle Regulierung der Zuwanderung einzusetzen.

Die SVP-Fraktion im Nationalrat stellt die meisten Personen. Darunter auch schillernde und nicht immer solche, die sich zurückhalten. Auffallend ist, dass die Fraktion in den meisten Fällen geschlossen abstimmt. Wie gehen Sie damit um, wenn jemand ausschert und nicht auf Linie abstimmt?

Als Fraktionspräsident erwartet ich, dass die Fraktionsmitglieder bei wichtigen Geschäften geschlossen abstimmen. So weiss auch der Stimmbürger, wofür die SVP steht. Wenn einzelne Fraktionsmitglieder wiederholt von Fraktionsbeschlüssen abweichen, suche ich zuerst das persönliche Gespräch. Fruchtet dies nicht, könnte der Fraktionsvorstand weitergehendere Massnahmen ergreifen. Dazu ist es während der letzten vier Jahre glücklicherweise nie gekommen.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionspräsidenten?

Die Fraktionspräsidenten treten regelmässig zu den sogenannten Bürositzungen zusammen. Insbesondere bei wirtschaftspolitischen Anliegen ist die Zusammenarbeit mit Beat Walti von der FDP und Philipp Bregy von der Mitte sehr gut. Aber auch mit dem SP-Fraktionspräsidenten Roger Nordmann oder Aline Trede von den Grünen pflege ich einen gelegentlichen Austausch.

Was wird für Sie als Fraktionspräsident in den nächsten Jahren das wichtigste Thema oder Geschäft werden?

Die höchste Priorität ist der Erhalt einer freien und unabhängigen Schweiz – gerade jetzt, wo die geopolitischen Spannungen zwischen den USA, China und der EU zunehmen, ist die Schweizer Neutralität äusserst wichtig. Weiter beschäftigt mich die stark zunehmende Kriminalität und Gewalt in unseren Städten sehr: Allein seit Januar 2021 wurden 21 Frauen getötet. Hier handelt es sich vor allem um importierte Gewalt. Bei mehr als der Hälfte der Tötungsdelikte 2021 waren die Täter nicht-integrierte Männer aus muslimischen oder afrikanischen Ländern. Die SVP fordert dringend, dass die 2010 vom Volk angenommene Ausschaffungsinitiative endlich konsequent umgesetzt wird. Die Sicherstellung einer eigenständigen und zuverlässigen Energieproduktion hat ebenfalls hohe Dringlichkeit und Priorität, nachdem sich die bundesrätlichen Versprechen von 2017 über die Energiewende als illusorisch erwiesen haben. Und schliesslich sind wir auf gutem Weg, mit der AHV-Revision einen ersten Schritt zur Sanierung unserer Altersvorsorge in die Wege zu leiten.

Planen Sie länger als die nun folgenden zwei Jahre?

Gewisse Geschäfte wie beispielsweise die Sanierung der Altersvorsorge oder grosse Steuergesetzgebungsrevisionen bedürfen einer langfristigen Planung. Viele andere politische Themen lassen sich aber nicht auf mehrere Jahre hinaus planen, da immer wieder Unvorhergesehenes dazwischenkommt – wie letztes Jahr die Coronapandemie.

Kann man davon ausgehen, dass Sie nochmals zur Wahl als Nationalrat antreten?

Ja, ich habe vor, 2023 erneut zur Wahl als Nationalrat anzutreten.