Leserbrief Bundesrat hat voreilig bestellt 07.10.2020, 14.17 Uhr

Was kommen musste, bahnt sich im Eiltempo an: eine Schnellschuss-Impfung gegen Covid-19. In diesem Zusammenhang ist grösste Vorsicht geboten, handelt es sich hierbei doch um eine gänzlich neue, genbasierte «Formel» (RNA). Ich habe nach Rücksprache mit einer ganzen Reihe von Fachleuten in Erfahrung gebracht, dass die seriöse Entwicklung eines Impfstoffs bislang fünf bis acht Jahre in Anspruch nahm. Der diesbezügliche «Weltrekord» liegt bei fünf Jahren.