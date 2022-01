LESERBREIF Bundesrat lernte sehr zögerlich Zum Umgang mit der Pandemie Daniel Wirz, Zug 19.01.2022, 16.04 Uhr

Unglaublich aber wahr: Nahezu zwei Jahre hat es gedauert, bis unser Bundesrat zur Erkenntnis kam, dass die sogenannten Fallzahlen für die Bestimmung von Massnahmen nicht geeignet sind. Zum einen resultieren sie aus einem Testverfahren (PCR), das nicht in der Lage ist, Infektionen zu erfassen und deshalb in den allermeisten Fällen zu falschen Ergebnissen führt. Zudem sind die ominösen Fallzahlen ohne Angabe der im gleichen Zeitraum erfolgten Tests schlicht wertlos. Nicht umsonst haben sich Schweden und die USA von diesem fragwürdigen Verfahren verabschiedet.

Natürlich war der Bundesrat in den ersten Monaten in seinem Vorgehen infolge fehlender Erfahrungen überfordert. Das ist ihm ja auch zu verzeihen. Bedauerlich ist nur, dass er aufgrund der gewonnenen Erfahrungen nur sehr zögerlich lernte. Schade auch, dass er sich kaum an den weltweit kompetentesten Wissenschaftern orientiert hat, die eine andere Sicht der Dinge aufzeigten und inzwischen ausnahmslos Recht bekommen haben. Gar manches wäre uns erspart geblieben. Eine bedenkliche Bilanz zum Massnahmen-Konzept des Bundes zog vor kurzem der Virologe Pietro Vernazza in einem Interview mit dem «Info-Sperber»: «Wir sind evidenzlos unterwegs, und es wird immer schlimmer. Die Situation jetzt ist völlig irrational.»