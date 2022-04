Leserbrief Bundesrat macht keine gute Falle «Bauern kritisieren Kurs des Bundes», Ausgabe vom 22. April 29.04.2022, 14.04 Uhr

Der Bundesrat hat letzte Woche das Massnahmenpaket verabschiedet, um den im letzten Jahr vom Parlament beschlossenen Absenkpfad Pflanzenschutz und Nährstoffe umzusetzen. Dabei hat er die Realität und den sich abzeichnenden weltweiten Engpass bei der Lebensmittelversorgung völlig ausser Acht gelassen. Während in Europa 4 Millionen Hektaren Biodiversitätsflächen wieder zur Produktion von Lebensmittel genutzt werden sollen, will der Bundesrat nochmals 3,5Prozent der besten Ackerflächen, das sind zweieinhalb Mal die Fläche des Zugersees aus der Produktion nehmen. Dies, obwohl heute statt der vorgeschriebenen 7Prozent bereits fast 20 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche zur Förderung der Biodiversität dienen. Bei der Reduktion der Nährstoffverluste um 20Prozent bis 2030 verfolgt der Bundesrat unrealistische Ziele, für deren Umsetzung er nicht einmal konkrete Massnahmen vorschlagen kann.

In der Schweiz leben aktuell momentan beinahe doppelt so viele Menschen wie 1950. In der gleichen Zeit wurde 12Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit Siedlungen, Strassen et cetera verbaut. Die Weltbevölkerung wächst jährlich um 80 Millionen und der Klimawandel verunsichert die Ernährungssicherheit.

Will sich die Schweiz vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des Krieges in der Ukraine tatsächlich so egoistisch verhalten? Ja, wir können es uns immer leisten, auf dem Weltmarkt einzukaufen. Aber die Mengen werden anderswo dringend benötigt. Der Bundesrat macht gerade keine gute Falle!

Josef Murer, Landwirt, Baar