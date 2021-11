Leserbrief Bundesrat sieht Ernst der Lage «Berset läuft mit Doppelnein auf», Ausgabe vom 3. November 04.11.2021, 15.42 Uhr

Die Altersvorsorge gehört zu den grössten Sorgen. Nicht nur zeigt dies das Sorgenbarometer, auch der Bundesrat hat dies erkannt. Unsere AHV gerät zunehmend in eine Schieflage. Während früher 6,5 Erwerbstätige einen Rentner finanzierten, treffen heute nur noch 3,5 Erwerbstätige auf einen Rentenbezüger. Ohne Massnahmen verteilt sich die Finanzierungslast weiterhin auf immer weniger Schultern. Die Zeichen stehen gut, dass eine Mehrheit der Regierung die erste Säule stärken will und der Jungfreisinnigen Renteninitiative zustimmt. Mit der Initiative für sichere Renten wird das Rentenalter bis 2032 auf 66 Jahre erhöht. Im Vergleich zu dem Rentenalter unserer Nachbarländer ist dies eine moderate Forderung, welche die AHV nachhaltig sichert. Langfristig wird mit der Kopplung von Rentenalter an die Lebenserwartung ein gerechtes System geschaffen. Dabei ist sichergestellt, dass der Ruhestand im Schnitt mindestens 20 Prozent des Lebens dauert. Die Renteninitiative schafft sichere Renten für alle – jetzt und in Zukunft!