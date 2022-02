Streit um Centramed-Praxis: Zug muss Strafverfahren übernehmen

Bundesstrafgericht «Feindliche Übernahme» der Centramed-Praxis? Staatsanwaltschaft Zug muss Strafverfahren übernehmen Dass nahezu die ganze Belegschaft der Centramed-Praxis an der Baarerstrasse kündete, sorgte für Wirbel – und eine Strafanzeige bei der Zuger Staatsanwaltschaft. Sie wird nun ein gleichgelagertes Verfahren aus Basel übernehmen müssen. Julian Spörri 03.02.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den Ärztinnen und Ärzten des Gesundheitszentrums an der Baarerstrasse herrschte eine grosse Unzufriedenheit. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Vordergründig schien es, als sei im Streit um die Zuger Centramed-Gemeinschaftspraxis Ruhe eingekehrt. Nachdem im Sommer 2020 praktisch die ganze Belegschaft ihre Kündigung eingereicht hatte, wechselten viele von ihnen zur Konkurrenz – der Ärztezentren Deutschschweiz AG. Die Firma mit Sitz in Pfäffikon im Kanton Schwyz führt schweizweit 21 Praxen und eröffnete im letzten Februar an der Poststrasse in Zug ein neues Zentrum. Die Centramed-Praxis an der Baarerstrasse ist dagegen seit rund einem Jahr geschlossen.

War der Fall damit abgeschlossen? Davon kann keine Rede sein, wie ein Urteil der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zeigt. Demnach reichte die Basler Meconex AG, die mittlerweile unter dem Namen Centramed zehn medizinische Zentren in der Deutschschweiz betreibt, bereits im September 2020 eine Strafanzeige ein. Sie richtete sich gegen die ehemalige Leiterin der Zuger Centramed-Praxis, gegen den Geschäftsführer der Ärztezentren Deutschschweiz AG und gegen unbekannt. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses und ungetreue Geschäftsbesorgung.

Leiterin soll Exodus «orchestriert» haben

Hintergrund der Anzeige sei die «ungewöhnliche feindliche Übernahme» der Zuger Praxis durch die Ärztezentren Deutschschweiz AG, führt die Meconex AG aus. Sie wirft der ehemaligen Leiterin des Zentrums vor, interne Dokumente an den Geschäftsführer der Konkurrenz übermittelt und die Abwanderung des ganzen Teams «orchestriert» zu haben. So hätten letztlich 27 der insgesamt 33 Mitarbeitenden gekündigt, noch bevor die Mitbewerberin ein Übernahmeangebot betreffend der Praxis gestellt habe, heisst es in der Anzeige.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug dehnte das Strafverfahren im Laufe der Ermittlungen auf den ehemaligen Meconex-Geschäftsführer aus. Nach seinem Abgang Ende Oktober 2019 arbeitete dieser laut Staatsanwaltschaft als externer Berater für die Ärztezentren Deutschschweiz AG und wurde schliesslich deren Co-Geschäftsführer.

Gegen den Mann reichte seinerseits auch die Meconex AG eine Anzeige ein, jedoch bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt. Das Unternehmen verdächtigt seinen ehemaligen Angestellten, bei der geplanten Übernahme der Zuger Centramed-Praxis «eine aktive Rolle» gespielt zu haben. Zudem soll der Mann versucht haben, den Bereich «Arbeitsmedizin» der Meconex AG an die Konkurrenz abzutreten. In diesem Zusammenhang soll er am Verrat von Geschäftsgeheimnissen beteiligt gewesen sei, so der Vorwurf. Ebenfalls von der Anzeige betroffen ist der damalige Leiter des Bereichs «Arbeitsmedizin».

Zug wollte Verfahren nicht übernehmen

Die Basler und die Zuger Staatsanwaltschaft wurden sich in der Folge nicht einig, wer die möglichen Straftaten zu verfolgen hat. Der Kanton Zug lehnte ein Gesuch um Übernahme des Basler Verfahrens ab.

Das Bundesstrafgericht führt in seinem Urteil nun aus, dass gestützt auf die Aktenlage der ehemalige Meconex-Geschäftsführer als «Verbindungselement» für die beiden Verfahren gelte. Er sei mutmasslich zeitlich parallel in die geplanten Übernahmen der Centramed-Praxis und des Bereichs «Arbeitsmedizin» durch die Ärztezentren Deutschschweiz AG involviert gewesen. Somit müssten vorderhand sämtliche Delikte gemeinsam untersucht werden.

Laut dem Gericht in Bellinzona wäre grundsätzlich die Behörde jenes Ortes zuständig, an welchem potenziell die schwerste Straftat begangen wurde. Die in Basel und Zug zur Diskussion stehenden Delikte würden jedoch allesamt Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vorsehen. Deshalb sei es entscheidend, dass der Kanton Zug zuerst mit den Verfolgungshandlungen begonnen habe. Die Zuger Staatsanwaltschaft wird folglich das Verfahren aus Basel übernehmen müssen. Für die erwähnten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Urteil BG.2021.51