Kultur Burg Zug widmet sich den «Frauen in den Schlössern» Das Zuger Museum ist Teil des sechsten Schweizer Schlösser-Tages und bietet ein reichhaltiges Programm für alle Generationen. 22.09.2021, 05.00 Uhr

Auch die Burg Zug bietet ein reiches Programm am 3. Oktober. Bild: PD

(fae) Auch der 6. Schweizer Schlössertag am 3. Oktober greift eines der zentralen Themen des Jahres 2021 auf: Anlässlich des Jubiläums des Schweizer Stimm- und Wahlrechts für Frauen stehen heuer die Frauen der Schlösser und Burgen im Rampenlicht. Zu den insgesamt 25 Burgen und Schlössern, welche an diesem Tag ein Sonderprogramm bieten, gehört auch das Museum Burg Zug. Es nimmt die Besucherinnen und Besucher in einer Führung und einem Familienworkshop mit auf die Spuren grossartiger Zugerinnen.

Das Programm des Schweizer Schlössertages startet um 11 Uhr mit dem Familienworkshop «Mit Zugerinnen neue Welten entdecken». Familien tauchen darin in das Leben von abenteuerlustigen Zugerinnen ein. Während die Fotografin Helen Keiser auf dem Landweg von Zug bis in den Orient reiste, gründete die Kinopionierin Veronika Hürlimann das erste Kino in der Stadt Zug. Die Reise durch die Zeit endet mit dem Basteln eines Souvenirs. Der Familienworkshop findet jeweils um 11 und 15 Uhr statt, dauert ca. 90 Minuten und ist für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung Erwachsener geeignet.

Erwachsenen steht die Führung «Adlige, Filmliebhaberin, Orientreisende» offen. Die junge Zuger Historikerin Stephanie Müller thematisiert darin Frauen, die oftmals in der Geschichte ihrer Region eine wichtige Rolle spielten, in der Geschichtsschreibung aber nicht auftauchen. Denn Geschichte wurde damals von Männern geschrieben. So sind von der Familie Zurlauben hauptsächlich die Männer bekannt, doch wer weiss schon, dass Maria Jakobea Zurlauben im 17. Jahrhundert als emsige Geschäftsfrau die Söldnermanagerin für ihre männlichen Verwandten war, Söldner anwarb und deren Transport nach Frankreich organisierte? Die Führung startet jeweils um 12 und 14 Uhr und dauert ca. eine Stunde.

Bitte frühzeitig erscheinen

Seit 13. September gilt für einen Museumsbesuch und -veranstaltungen die Zertifikatspflicht (3-G). Das Museum Burg Zug bittet deshalb Besucherinnen und Besucher, frühzeitig zu erscheinen und ihr Zertifikat sowie einen offiziellen Ausweis am Empfang vorzuweisen. Der Eintritt ins Museum und zu den Führungen beträgt Fr. 10.–, zum Familienworkshop inklusive Museumsticket Fr. 15.–. Kinder unter 16 Jahren sind kostenlos. Die Plätze in den Führungen und Familienworkshops sind beschränkt.

Schweizer Schlösser-Tag am Sonntag, 3. Oktober. Details unter www.burgzug.ch